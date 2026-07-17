中國觀察︱丘成桐對清華少年班的堅持

近日，由清華大學求真書院院長、著名數學家丘成桐領軍的少年班，多名學生因考核未達標，面臨被清退，令一眾「雞娃」家長錯愕，引起議論。性格剛直的「丘大炮」堅持己見，強調該院辦學目標一直很明確，希望培養研究型人才，培養未來的數學大師。

丘成桐直言，長期以來，國內數學人才培養高度捆綁各類競賽、培訓，各類刷題技巧、套路推演，對數學人才的培養帶來了極負面的作用。他還說，學院將全面改革招生方式，希望招到真正熱愛數學的學生，而不是出於功利目的、只是為了進入名校的學生。

北京清華大學。新華社

在香港成長的丘成桐是「菲爾茲獎」首位華人得主，2022年從哈佛退休，全職到清華任職，並啟動「丘成桐數學科學領軍人才培養計劃」。該班面向初三到高三的數學尖子，每年招生不超過100人，一旦完成可直接跳過高考進入清華。

據求真書院官網介紹，2020年丘成桐向國家主席習近平請纓，「為國家培育一批基礎科學人才，使得中國的科技從根源上改變，成為領導全球科技大國之一」。丘成桐在一次專訪中說：「國際形勢越來越明顯，就是中國需要自己能夠打出一個天下」，「那當時我講的事情，恰恰就是一方面引進人才，一方面自己要培養一批一流的學者出來」。

數學是科技自立自強的底座，基礎研究近年多次在官方場合被點名。全球人工智能大會今日將在上海開幕，習近平首次親自出席。今年4月，同樣在上海，習近平專門主持了「加強基礎研究座談會」，指當前新一輪科技革命及競爭，更加聚焦基礎前沿領域，要通過優化科研布局、加大投入保障，推動中國基礎研究水平顯著提升。

習近平還特別提到，要一體推進教育科技人才發展，弘揚科學家精神，加強科普宣傳，「激發青少年的想像力和探求欲，讓投身基礎研究成為更多青少年的人生追求」。這和丘成桐對清華少年班的看法相一致。

紀曉華