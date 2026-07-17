匈牙利前外長辭任國會議員 轉投比亞迪

當地時間7月15日，匈牙利前外交部長西雅爾多（Peter Szijjarto）在社交媒體發文，宣布辭去國會議員職務，加入中國電動汽車巨頭比亞迪，負責集團對外關係及新業務拓展。

自言擔任「極具聲望的國際職位」

西雅爾多發文表示，他收到來自比亞迪的邀請，擔任一項「極具聲望的國際職位」，因此決定離開國會。他說，比亞迪是過去20年汽車產業中最成功的企業之一，也是全球領先的新能源汽車製造商。從今天起，他將擔任負責集團對外關係及新業務線拓展的高管。

西雅爾多自2002年起擔任匈牙利國民議會議員，並於2014年起擔任匈牙利外長，直至今年5月歐爾班政府因選舉失利後卸任。法新社報道，西雅爾多在此期間深度參與匈牙利政府推動對華合作的政策。

比亞迪2024年在匈牙利南部城市塞格德動工建設首個歐洲電動汽車生產基地，並在去年5月宣布將歐洲總部及研發中心從荷蘭遷至匈牙利布達佩斯。今年4月，中國汽車品牌在歐洲電動汽車市場銷量佔比首次突破15%，創歷史新高。