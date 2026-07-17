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海洋光譜號︱3歲童如廁遇風浪馬桶蓋跌落 陰莖捱拍受創成褲血

即時中國
更新時間：07:00 2026-07-17 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-17 HKT

湖南有家庭專程到上海，登上「海洋光譜號」到南韓旅遊，原定5日4夜的郵輪之旅，首晚便犯血光之災，有3歲男童如廁時，馬桶蓋疑因海浪影響落下，重重直拍中孩童的陰莖，鮮血滴滿褲，未來或要接受全身麻醉的手術。傷者家屬抱怨指，常遇風浪的郵輪，馬桶沒有緩衝器，對幼童有很大隱患。

馬桶蓋沒有緩衝器

「荔枝新聞」報道，湖南楊先生6月時，一家七口到上海，搭乘皇家加勒比郵輪「海洋光譜號」到韓國仁川，展開5天4晚的親子遊。

楊先生3歲的外甥，在郵輪首晚，去廁所時被突然落下的馬桶蓋，擊中陰莖受傷。他指，「當時孩子下體流了很多血，我姐姐在旁邊，但根本來不及反應。」

楊先生說，當晚海上風浪較大，郵輪很搖晃，但洗手間的馬桶蓋卻沒有緩衝器，加上仰角可能也不足，導致蓋子突然落下。

可能要接受全麻手術

事發後，楊先生一家第一時間將孩子送往醫務室，駐船醫生診斷為生殖器鈍挫傷。整個行程也變成全員照顧受傷外甥，完全浪費了郵輪之旅。

回國後，楊先生帶孩子做了全面檢查，醫生檢查發現包皮口周圍皮下淤血，龜頭無法外露，診斷結果為包莖。記者瞭解到，包莖指的是包皮口狹窄或者包皮內層與龜頭黏在一起，分為先天存在的生理性包莖和後天受傷導致的病理性包莖。

醫生向楊先生表示，孩子比較小，如果做手術需要全麻，可能會有風險，建議先觀察。楊先生說：「這兩天發現孩子因為尿道口狹窄，排尿困難，後續可能還要再次就醫和接受手術。」

行程結束後，楊先生一直在和皇家加勒比郵輪所屬營運公司協商後續賠償事宜，郵輪公司回覆郵件稱：「經過調查，馬桶座圈及其蓋板功能正常，並不存在缺陷。並表示聽到孩子母親說，自己可能不慎觸碰了座圈，才導致其落下，所以郵輪方面無法承擔相關責任並提供賠償。」對此，楊先生無法接受，並要求郵輪公司提供證據。

針對楊先生的講述 ，記者聯絡上皇家加勒比郵輪的客服人員，工作人員表示，已將記錄並反饋至處理專員，截至發稿前，暫未回覆。

楊先生認為，海上郵輪風浪大，船身搖晃經常發生，而衛生間的馬桶蓋沒有緩衝器，存在重大安全隱患。「這個郵輪是主打親子類型，衛生間卻沒有任何警示標語，馬桶蓋很容易砸傷小朋友。」

據瞭解，涉事郵輪歸屬地為塞浦路斯，楊先生已向當地海事部門投訴此事，後續也將通過法律途徑維權。

 

 
 
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