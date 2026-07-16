果汁廠無水果︱河南多款NFC果汁靠清水溝原漿 廠家：低價不可能現榨

近年來，標榜健康、天然的「NFC果汁」（非濃縮還原汁，Not From Concentrate）廣受消費者歡迎，成為飲品市場的新寵，但近日就有內媒再爆行業黑幕。

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涉事產品仍在售

在各大電商平台上，不少打著「鮮榨」、「NFC」旗號的果汁，單品銷量動輒高達數十萬件，但其低廉的售價卻令人難以置信，背後甚至隱藏著行業黑幕。

近日，《山東廣播電視台》齊魯頻道記者實地暗訪河南多家代工廠，赫然發現其生產廠房內根本沒有任何水果或鮮榨設備。所謂的「鮮果冷榨果汁」，實際上全是用清水與濃縮原漿調配而成。

有廠家代表更在暗訪中坦言：「這種低價，根本不可能用鮮果現榨。」他們通常會透過巧妙調換包裝上「100%」與「NFC」等字樣的標註順序，大玩文字遊戲來鑽灰色地帶。雖然目前多家涉事企業已被下令停產整改，但網上平台上仍有相關涉事產品在售。

事實上，這類果汁標籤亂象早已非個案。前不久，央視亦曾曝光多款在線上及線下平台熱銷、標榜「100% NFC」的果汁產品，其配料表前兩位竟然是「水」和「濃縮果汁」。