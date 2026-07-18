瀋陽屋苑800平方米地庫下陷 90戶居民緊急撤離無人傷亡︱有片

瀋陽暴雨成災，繼鐵西區「榮盛和悅名邸」屋苑有地下停車場牆體倒塌後，當地經開區美的時代城屋苑，也有地庫出現800平方米的塌陷，雖然未造成傷亡，但有90居民要緊急撤離。

瀋陽經濟技術開發區管理委員會16日發通報，指2026年7月14日8時許，美的時代城小區地下停車場發生局部塌陷，面積約800平方米，塌陷區域上方為小區綠化帶，下方為停車場。事發後，經排查核實，未造成人員傷亡。

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接報後，管委會組織相關部門第一時間趕赴現場，迅速對相鄰的8號樓、10號樓共91戶居民進行緊急疏散轉移，並妥善安置。同時，對塌陷區域實施隔離警戒，嚴防次生災害發生。

經專業檢測機構現場勘察檢測，目前未發現8號樓、10號樓存在因相鄰地下車庫局部塌陷導致的結構體系擾動和結構性損傷，居民可正常居住使用。為保障園區居民日常生活，已同步啟動水、電、燃氣應急保障機制，目前受影響樓棟的供應正有序恢復。

針對塌陷區域，已責成開發企業立即組織專業力量進行處置，同時開展地下車庫整體結構全面檢測，後續將根據檢測結論和修復設計方案，限期完成整改。對於因塌陷造成車輛等財產損失的，開發企業將配合業主辦理保險理賠，並依法依規給予相應補償，維護居民合法權益。