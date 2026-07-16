上海住客租同一單位18年搬走 房東索賠25萬元「恢復如新」

上海有租客連續租住一單位18年後退租，被房東要求「還原」，索賠近25萬人民幣。雙方鬧上法院，判房東退還保證金6600元；房客則要賠償空置損失3萬餘元。

海報新聞報道，上海長寧區人民法院審結1宗租務糾紛案件。

案情指，租客張先生2006年向劉女士租住一個單位，簽了1年合約，合約規定退租時要恢復交房時原狀，張先生繳付了11600元押金。

租約滿後，雙方未再簽約，張先生一直租住至2024年才退租，期間曾獲房東口頭同意，將牆由白色油成黃色；三房間隔改成四房。

退租時，房東要求張先生將單位恢復至全新狀態，涉款約25萬元。

法院審理認為，房東未能舉證牆體、地板、灶台受損系租客使用不當所致，且案涉房屋出租時已經裝修多年、租客又實際使用18年，房屋在正常使用過程中不可避免地會產生自然損耗。

綜合考慮房屋現狀、使用年限、各自過錯等因素，法院酌情認定張先生支付修復費用3萬餘元。同時，結合雙方溝通情況、房屋空置情況、當事人過錯程度，再考慮鑑定報告載明的修復工期等因素，參照市場租金標準，法院酌情認定張先生支付空置損失3萬餘元。同時，劉女士返還保證金6600元。本案判決已生效。