北上注意︱香港中山降雨雲夾擊 深圳中午起料暴雨轉密伴有大風

據「深圳天氣」預報，目前中山、珠海的降雨雲，有向東發展跨過珠江口影響深圳的趨勢，同時目前位於香港的降雨雲團，也將北移影響深圳。預計中午到下午深圳市降雨頻密，伴有短時大風。

全市進入暴雨防禦狀態

「深圳天氣」指，受南部沿海雷雨雲系北抬影響，深圳基本都被雨水所覆蓋，目前深圳南部雨勢較大，隨著雷雨雲系持續北抬，中北部雨勢也會加大。

「深圳天氣」指，中山珠海及香港分別有降雨雲團，中午起會進一步影響深圳。小紅書

「深圳天氣」指，中山珠海及香港分別有降雨雲團，中午起會進一步影響深圳。小紅書

深圳市分區暴雨橙色預警訊號生效中。清晨6時，南山區（南頭、南山、沙河、蛇口、招商、粵海街道）已出現強降雨，預計未來2小時還將出現30毫米左右降水。

深圳市氣象台2026年07月16日06時23分在上述區域發佈暴雨橙色預警訊號，同時寶安區（福永、松崗、福海、燕羅、新橋街道）和光明區（公明、馬田街道）強降雨減弱，深圳市氣象台將上述區域暴雨橙色預警訊號降級為黃色。全市進入暴雨防禦狀態。