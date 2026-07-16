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四川阿姐清潔網吧 推座椅歸位掃跌整排電腦變「掃場」︱有片

即時中國
更新時間：10:10 2026-07-16 HKT
發佈時間：10:10 2026-07-16 HKT

四川雅安有清潔阿姨在網吧打掃時，將座椅推回原位時，竟將整將長桌上推倒，5部電腦及屏幕全數跌落地，維修費過萬元。幸好網吧老闆認為是店方安裝失當，霸氣承擔所有費用，不讓清潔阿姨賠償。

涉事網吧13日上載事發一刻的CCTV短片，顯示6月6日晚上，一名清潔阿姨在一處沒有消費者的區域打掃，隨手將電競椅推回中間的原位，但椅子碰到桌子時，卻把放有5部電腦的長桌子推倒，屏幕、耳筒及電腦如骨牌般全部丟落地上，把清潔阿姨嚇呆。

據網吧的老闆表示，清潔阿姨事後並沒有逃跑避責，定一定神後便主動通知職員，表示願意賠償。

老闆指，在看過CCTV後，認為清潔阿姨並無做錯事，已當場表明不用她賠償。反而感謝清潔阿姨，令自己安裝不穩妥的問題，提前在沒有顧客的時候曝露，才沒有人受傷。

他表示，估計整體維修費要近萬元，並即時要工人將全部電腦桌加固，消除安全隱患。

 

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