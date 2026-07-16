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美眾議院通過2027撥款法案 含約40億對台軍援優先交付防衛物資

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更新時間：09:32 2026-07-16 HKT
發佈時間：09:32 2026-07-16 HKT

美國聯邦眾議院於7月15日全體會議上，以217票對209票通過了「2027財政年度國家安全、國務院及相關計劃撥款法案」（The National Security, Department of State, and Related Programs Appropriations Act）。其中內容就包括支持台灣參與多邊組織，以及在對外軍事融資計劃下，對台提供5億美元（約40億港元）的援助。

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法案預算較上財年減少約6%

根據眾議院撥款委員會發佈的新聞稿，該法案提供的預算總計473.2億美元，較2026財政年度減少了26.9億美元（約6%），充分反映了「美國優先」的政策議程。

眾議院撥款委員會主席科爾（Tom Cole）在會中強調，這項法案堅定地與美國的朋友站在一起，與對手劃清界線，但也同時提高了美國對夥伴的期望，「當共同承擔責任時，同盟關係才最為強健、持久」。

在涉台部分，法案文本明確規定，在「對外軍事融資計劃」（Foreign Military Financing Program）項目下，應提供不少於5億美元的資金用於對台援助。法案並要求美國國務卿應與國防部長協調，將交付台灣的防衛物資與服務列為優先事項。

此外，在「國家安全投資計劃」（National Security Investment Programs）項下，也撥款不少於400萬美元，供美國在台協會（AIT）負責執行的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）使用。

對外援助與「挺台度」掛鈎

值得注意的是，法案亦規定，美國國務卿在評估給予外國政府援助時，應將該國「在聯合國的投票是否符合美國利益」，以及「是否支持台灣以觀察員身分參與多邊機構」列為考量因素。

而根據美國法規，該法案在眾議院通過後，仍需經參議院通過一致版本，最終交由總統簽署，方能正式成為法律。

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