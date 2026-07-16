「一眼假」圖︱東莞書法獲獎作品證AI生成除名

AI「一眼假」生成圖又奪獎！廣東東莞一政府部門公示的書法獲獎作品疑為AI生成，經內部核查判定確為AI作品，目前已從獲獎名單中撤除。此前有AI生成圖獲呼和浩特攝影賽一等獎，網友大呼離譜。

大象新聞報道，2026年東莞市應急優秀作品徵集展播活動第二輪獲獎作品中，一幅題為《東莞應急科普》的書法作品被網友質疑為AI生成。該作品內容以七言詩句的形式，書寫應急科普安全常識，獲評書法文藝類作品二等獎。

很多網友直言該作品「一眼AI」，全篇漢字大小高度統一、字距行距規整刻板，沒有真人手寫書法的運筆頓挫、筆墨輕重變化等自然痕跡。

東莞市應急管理局新聞宣傳科工作人員回應稱，經內部核查，判定該作品為AI生成內容，目前已從獲獎名單中撤除。該工作人員表示，專家評審階段重點聚焦作品內容質量，疏忽了對作品創作形式、是否為AI生成的核查。

此前，內蒙古呼和浩特全民攝影雙月賽的一幅一等獎作品也被證實為AI生成。名為《灑樂園林》的作品中，3位環衛工人坐着休息、談笑，其中一人正將水壺中的水自上而下傾倒而出，但她們所穿工作服出現明顯的文字亂碼。

呼和浩特市文學藝術界聯合會前日發通報承認疏忽，決定取消該作品參賽資格，並暫停涉事攝影比賽，處理相關責任人，推進全面整改。