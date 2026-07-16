首宗植入式腦機接口手術 順利完成正式走上臨牀

復旦大學附屬華山醫院消息稱，全球首宗植入式腦機接口商業手術周一完成，患者術後生命體徵平穩。該產品適用于因頸段脊髓損傷導致四肢癱瘓、手指無法抓握動作的患者，能實現大腦意念控制手部運動。今次手術意味着，這一前沿技術真正走上臨牀，造福患者。

《新京報》昨日獲悉，由博睿康醫療科技（上海）有限公司自主研發的植入式腦機接口手部運動功能代償系統（NEO）獲批上市後，首宗商業化臨牀手術於7月13日在復旦大學附屬華山醫院完成。術中測試顯示，系統採集的硬膜外腦電訊號穩定、品質良好，目前患者術後生命體徵平穩。

據不完全統計，中國現存脊髓損傷患者超370萬人，每年新增約9萬人，受傷時年齡在50歲以下的患者佔7成以上，腦機接口展現出廣闊應用場景。復旦大學附屬華山醫院院長毛穎表示，未來隨技術成熟和產業鏈發展，腦機周邊設備有望從高頸位脊髓損傷擴展到更多場景，譬如下肢功能恢復、語言功能重建等。不過他亦同時強調，當前腦機接口技術仍在發展初期，也並非「裝上就能用」的神奇技術，患者康復過程仍依賴大量訓練。