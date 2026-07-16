Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

首宗植入式腦機接口手術 順利完成正式走上臨牀

即時中國
更新時間：09:10 2026-07-16 HKT
發佈時間：09:10 2026-07-16 HKT

復旦大學附屬華山醫院消息稱，全球首宗植入式腦機接口商業手術周一完成，患者術後生命體徵平穩。該產品適用于因頸段脊髓損傷導致四肢癱瘓、手指無法抓握動作的患者，能實現大腦意念控制手部運動。今次手術意味着，這一前沿技術真正走上臨牀，造福患者。

《新京報》昨日獲悉，由博睿康醫療科技（上海）有限公司自主研發的植入式腦機接口手部運動功能代償系統（NEO）獲批上市後，首宗商業化臨牀手術於7月13日在復旦大學附屬華山醫院完成。術中測試顯示，系統採集的硬膜外腦電訊號穩定、品質良好，目前患者術後生命體徵平穩。

據不完全統計，中國現存脊髓損傷患者超370萬人，每年新增約9萬人，受傷時年齡在50歲以下的患者佔7成以上，腦機接口展現出廣闊應用場景。復旦大學附屬華山醫院院長毛穎表示，未來隨技術成熟和產業鏈發展，腦機周邊設備有望從高頸位脊髓損傷擴展到更多場景，譬如下肢功能恢復、語言功能重建等。不過他亦同時強調，當前腦機接口技術仍在發展初期，也並非「裝上就能用」的神奇技術，患者康復過程仍依賴大量訓練。

最Hit
世界盃2026｜阿根廷末段7分鐘內入兩球反勝英格蘭 決賽撼西班牙。路透社
世界盃2026｜阿根廷末段7分鐘內入兩球反勝英格蘭 決賽撼西班牙
足球世界
4小時前
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
周星馳靠《功夫女足》將賺逾10億？  勢如破竹5日破8億票房  貓眼上調預測總收25億
影視圈
14小時前
窮爸爸唔識英文卻傾盡飯錢買神機 女教師曬30年舊物淚憶無聲父愛：「佢畀咗個女打開世界嘅鎖匙！」｜Juicy叮
窮爸爸唔識英文卻傾盡飯錢買神機 女教師曬30年舊物淚憶無聲父愛：「佢畀咗個女打開世界嘅鎖匙！」｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
世界盃2026｜英格蘭領先後連換守將 杜曹保守調動惹批評。
世界盃2026｜英格蘭領先後連換守將 杜曹保守調動惹批評
足球世界
43分鐘前
天文台早上9時25分改發黃色暴雨警告信號。黎志偉攝
天文台早上9時25分改發黃色暴雨警告信號
社會
33分鐘前
鍾景輝追思會丨臨終前細節首曝光 陳國邦懷緬恩師喊到無法言語 蘇玉華感恩King Sir成人生榜樣
03:47
鍾景輝追思會丨臨終前細節首曝光 陳國邦懷緬恩師喊到無法言語 蘇玉華感恩King Sir成人生榜樣
影視圈
14小時前
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連
影視圈
23小時前
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
歡樂天地撤出九龍！MegaBox分店8月結業 臨別推碰碰車買一送一 網民大嘆：10蚊跑馬仔勁好玩
生活百科
14小時前
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
TVB御用色魔李家聲60歲佬味濃 移居檳城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失憶
影視圈
2026-07-15 09:00 HKT
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
港人經深圳機場出行平一半 學者拆解「真正成本」 內地人為何寧揀香港機場？
投資理財
2026-07-15 06:00 HKT