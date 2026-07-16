溫州閒置14年豪華郵輪 突遇漲潮大幅側翻

浙江溫州一艘逾2億元人民幣打造的大型豪華郵輪「明珠七號」，前夜停泊碼頭期間突遇漲潮發生大幅側翻，當地已啟動調查。事故未引發人員傷亡。據悉，此前該船已閒置14年。涉事公司昨日通報稱，正在調查詳情。

事故未引發人員傷亡

前晚8時許，多位浙江網友發文稱常年停靠在溫州市楊府山浦西碼頭的「明珠七號」郵輪發生側翻。當晚9時左右，船體傾斜幅度明顯增大。昨日凌晨，溫州鹿城區應急管理局指，現場已成立指揮部處置此事，該郵輪未營業，船上無人。

「明珠七號」前夜停泊碼頭期間突遇漲潮發生大幅側翻。小紅書＠什米森先

溫州明珠郵輪有限公司昨日發布情況說明指，「明珠七號」在大潮汛漲潮期間發生傾斜，公司已啟動應急預案，相關部門到場開展處置工作，詳情正在調查中。

據溫州市文旅局2022年底發文，明珠七號由武漢長江船舶設計院設計，內部規格按照超五星級酒店設計，能同時容納千餘人食宿，內部單是餐廳就有11個。惟離開造船廠後，該船命運多舛。2012年，它被拖到靠泊碼頭時，桅杆撞上溫州大橋；靠泊在郭公山碼頭時，又因遮擋碼頭周邊住戶的視線遭居民反對，隨後移至浦西碼頭靠泊；後因碼頭配套設施及資金問題，這艘豪華郵輪遲遲未能動工裝修、營運。