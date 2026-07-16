《功夫女足》票房破8億 評價兩極影迷為情懷買單

周星馳最新力作《功夫女足》在內地上映短短5日，票房強勢突破8億元（人民幣，下同）。然而網上評價呈現兩極化，有人為星爺情懷入影院，有人認為劇本套路化、笑點過時、特效質感廉價、敘事創新不足等，目前豆瓣評分僅6.6分。

批笑點過時特效廉價

《功夫女足》7月11日於內地公映，該片是周星馳繼《少林足球》25年後的精神續作，講述一支名為「峨眉隊」的民間女子足球隊，將少林功夫技巧融入現代足球競技，征戰亞洲女足賽事的故事。電影由張小斐、迪麗熱巴、張藝興領銜主演，劉嘉玲、佐藤健、蔡思貝等特別演出。

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很多影迷懷着對《功夫》與《少林足球》的期待走進影院，卻發現有些失望。小紅書上，有從小踢足球的女影迷稱，電影呈現出來的女足與現實差距太大，「更像是各種笑料和技能拼起來的符號」，而非有血有肉的運動員。劇情中，有女球員「為了影響裁判判罰而在地上搔首弄姿，讓人很不舒服」，相關影評獲2.6萬點讚。

《新京報》影評則提到，《功夫女足》特效技術粗糙，球場草地帶着未完成綠幕摳圖的廉價感；球員受傷抬離賽場的鏡頭，能清晰看出道具假人替身。

據悉，《功夫女足》總投資成本約3.8億元，特效耗資佔總成本近一半，約1.5億至1.9億元。全片包含超過1200個CGI特效鏡頭，當中最誇張的一幕「傳球」鏡頭，竟耗時9個月、耗資2000萬元製作。

雖然評價兩極，但內地購票平台貓眼娛樂非常看好電影前景，將預測總票房由上映前的14.28億元，一路調升至25.05億元。若達到此預測數字，身兼導演和出品人的周星馳將勁賺超過10億元。官方前日宣布，《功夫女足》8月13日在香港及澳門上映，但未確定會否配廣東話版本。