張雪機車︱浙江「無人駕駛」電單車撞欄怠速慢駛 車廠：穩定性好到爆︱有片

近年火爆的「張雪機車」因卓越性能備受追捧，日前在浙江湖州高架橋上更上演了「無人駕駛、撞護欄不倒」的自動平衡奇觀，其驚人穩定性瞬間引爆網絡熱議。

車輛處於怠速狀態

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7月14日下午，一段上傳至網絡的影片引發熱議。影片顯示，在浙江湖州的高架橋上，一輛重型電單車竟然在無司機的情況下，獨自沿著右側護欄平穩行行駛。隨後，車輛在保持平衡的狀態下慢慢切入行車道，逼得後方其他車輛紛紛緊急避讓。

更驚人的是，這輛電單車隨後由右向左撞上高架中央護欄，但撞擊後不僅沒有倒地，反而繼續在車道上向前行駛。

影片曝光後，有心細的網民認出這款車的高超穩定性，猜測這很可能是近年大熱品牌「張雪機車」旗下、處於怠速狀態下的「820RR」車型。

官方回應：已尋獲骨折車主

「張雪的機車」官方賬號在當晚迅速轉發了這段影片，並幽默調侃道：「居然能看到這樣的820RR，穩定性好到爆。希望車主安全，正在加急查詢車主。」

當日（14日）晚上9點左右，官方在留言區更新了最新進展，表示已成功聯繫上車主。原來車主在事故中不幸骨折，當時正在醫院接受治療，幸無其他生命危險。目前，湖州交警已介入調查這起離奇的交通意外。

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據了解，這款引發網絡熱議的「820RR」，是張雪機車於2026年3月21日最新發佈的高性能旗艦車型。其賽車版曾在WSBK（世界超級摩托車錦標賽）葡萄牙站奪冠。由於該車最大馬力高達135匹、動力極其強勁，官方甚至明文規定，禁止駕齡不滿一年的新手購買此車。

國台辦支持「張雪機車」赴台開店

這款在內地熱度的機車，近期也因創辦人的一番言論在兩岸間掀起話題。「張雪機車」創辦人張雪日前透露，計劃最遲明年（2027年）進軍台灣開店，承諾台灣車主將享有與大陸完全同等的售後服務，並期盼未來能赴台環島騎行。此舉獲得兩岸網民廣泛好評。

對此，國台辦發言人朱鳳蓮於7月15日回應表示，兩岸同胞是一家人，大陸樂意向台灣同胞分享優秀產品，並支持兩岸企業雙向投資、合作共贏，讓兩岸民眾都能用上質量優良且價格適中的好產品。

