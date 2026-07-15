「水魚」富豪︱¥168萬購值¥250「乾隆梅瓶」贋品 稱經拍賣行經理買5億古董

在藝術品拍賣市場中，不少交易由經紀商或炒作集團操縱。近日內媒報道，山東青島的買家李平（化名），因深信知名拍賣公司的兩名高級經理，十多年來陸續投入高達5億元人民幣競拍古董，慘被設局當作「水魚」。

相關新聞：女子Carousell放售190元保健品 騙徒假扮買家呃走$30萬

在藝術品拍賣市場中，或有交易由經紀商或炒作集團操縱。

在藝術品拍賣市場中，或有交易由經紀商或炒作集團操縱。

在藝術品拍賣市場中，或有交易由經紀商或炒作集團操縱。

十多年競拍40多件藏品

十多年前因業務關係，李平結識了北京保利拍賣公司書畫部高級經理喬某。由於喬某曾幫他鑑定出一件贗品，李平對其產生了極大的信任，甚至達到「三五百萬的價格可由喬某自行決定」的程度。2019年，喬某介紹了保利古董瓷器部高級經理翟某、上海古董瓷器行家葉某給李平認識。在三人極力推薦下，李平陸續購買、競拍了40多件藏品，累計投入大約5億元。

朋友提醒藏品或有問題

直到2023年，一位朋友在李平家參觀藏品時提醒他物品不太對勁，李平送檢鑑定後大吃一驚。鑑定結果顯示，其中有五六件是假貨，另外幾件雖是真品，但價值不對，被他們炒高了上百倍。

判決書顯示，李平花費168萬元拍下的「乾隆梅瓶」，實際是價值僅250元的現代仿品；另一件花費140萬元拍下的「景德鎮綠釉瓶」，也被鑑定為僅值300元的現代仿品。花168萬拍下的東西，實際價值連買家的零頭都不到。

藏品遭炒高數倍

另外，兩件分別以335萬元和2035萬元拍下的藏品，雖然鑑定為真品，但貨主兩三年前買入時分別只花了170萬元和850萬元，被喬某等人合謀炒高了數倍。

判決書還原了這起詐騙團夥的運作手法。喬某、翟某和葉某利用專業身份，合謀對李平進行資訊封鎖，長期陪伴他，防止他與收藏圈其他人士接觸。具體操作流程是，古董部經理翟某與「貨主」合謀，將拍品順利通過公司審核上拍，並美化其來源與品質，約定好成交價與分成比例。

喬某和葉某負責說服李平入局參與拍賣，製造其他買家高價競拍的假消息，再安排人員到現場當內鬼抬價，誘導李平高價拍下。拍品交割完畢後，三人與貨主按約定比例分錢。僅其中31件拍品，喬某一個人就分得768.48萬元。

特殊貨主與拍賣行內部有聯繫

涉案經理翟某及證人落網後，供述了拍賣行業內的一些「潛規則」。一般貨主的物品很難進入保利等大公司的拍賣程序，特殊貨主與保利內部人員有聯繫，送貨時會明說「東西賣好了可以分錢」；如果拍賣會上沒有接盤俠，就安排內鬼在拍賣中抬價。

如果特別好的東西或重要客人的貨無人買，公司會用內部辦理的公用號牌讓內鬼舉牌拍回，製造虛假的成交記錄。還有證人揭露了行業裡的「打槍」手法，即多人結夥盯上一件作品後，對意向購買者散布虛假資訊，攪黃別人的成交，最後自己低價下場截流貨品。

李平報案後，相關人員陸續被抓獲。2024年法院作出判決，喬某因詐騙罪被判處有期徒刑14年6個月，翟某被判處有期徒刑12年，涉案的葉某在案發前提前出逃，與喬某、翟某串通詐騙的貨主則被另案處理。

「賣拐式拍賣」仍未查清

然而，目前已宣判的案件僅涉及2020年左右的4件物品。李平透露，喬某還曾以同樣手段賣給他一幅價值2300萬元的傅抱石山水畫，警方調查發現該畫作的貨主，正是另一起轟動業界的「賣拐式拍賣」事件關鍵人物諸某。由於其餘藏品的案件尚未查清，目前該案並未全部結案。

「賣拐式拍賣」（或稱套路拍、做局拍賣）是指拍賣行、中間人或買家聯手做局，誘騙賣家入場，利用心理暗示和虛假交易，強行壓低價格或讓賣家買回自己藏品的欺詐手段。

這起案件並非孤例，近些年針對中老年藏家的拍賣騙局層出不窮。不法分子普遍的做法是，先給普通藏品估出天價，再以流拍、扣保證金等手法騙取錢財，受害者多是四五十歲到六七十歲的中老年人，損失從幾萬元到上百萬元不等。

對此警方提醒，正規拍賣行在物品實際拍出前無需支付任何費用，凡是對藏品估價遠遠高於市場價值，並收取高額展覽費、宣傳費、拍賣費的行為，都可能涉及詐騙。