揭陽虐狗 | 少年當街殘殺犬母子全國震怒 網民：未成年不應成縱容保護傘

近日，廣東揭陽市揭東區發生駭人虐殺狗隻案，事件震驚全國愛護動物民眾，甚至有聲音提出立法為動物不受忍暴對待。事發於6月28日，保新亨鎮四名未成年人在街頭圍堵一隻流浪母狗及其身旁的幼犬，先是合力使用長木棍對犬隻母子進行猛烈鞭打。

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影片內容顯示，這幾名未成年人先是用粗木棍對毫無自衛能力的幼犬進行戳刺與重擊，剛出生僅約半個月的三隻幼崽當場慘死。母狗當時絕望哀嚎，惟施暴孩子並未收手，反而變本加厲地在受傷母狗身上潑灑疑似汽油的易燃液體，將其活活燒死。在母狗失去生命跡象後，少年繼續對其屍體進行鞭打。

據坪埔村當地村民透露，遇害的流浪母狗平時是由村民們共同投餵長大的，性格溫順，從不咬人，不久前才剛生下三隻約半個月大的幼狗。

官方：未滿14歲少年已送專門學校

內地傳媒報道，涉事數名未成年人中，有的父母離婚，有的父母在外地打工。6月30日，揭陽市揭東區新亨鎮人民政府發布了官方情況通報，指涉案的四名人員年齡均未滿 14 周歲。目前，這四名涉事少年已被依法送往專門學校接受矯治與教育。此外，當地教育部門已責令相關學校加強學生的生命教育與法治宣導，並強力督促涉事家長切實履行監護與管教職責。

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網民強烈憤慨：質疑「未成年保護傘」

無數網民對施暴少年的冷酷無情感到震驚與恐懼，紛紛留言痛斥：「這已經不是單純的調皮，手段簡直太殘忍、太恐怖了！」 「『未成年』不應該成為縱容暴行與犯罪的保護傘，如果不從根本上嚴懲，未來後果不堪設想。」 「到底是什麼樣的家庭教育會培養出對生命毫無敬畏之心的孩子？強烈呼籲推動動物保護相關立法！」