廣西洪災︱全紅嬋哥曬捐¥3萬收據 網民嫌寒酸：至少¥30萬

廣西日前遭遇水災，奧運跳水金牌全紅嬋的哥哥全進華慷慨解囊，自掏腰包3萬元（人民幣‧下同）積蓄捐給災區。沒想到，此舉竟引來部份網民道德綁架，質疑他捐款金額過少，隨即引發輿論熱議。

全進華常年零佣金直播助農

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廣西日前遭遇水災，全進華在新疆40℃高溫下做助農直播，零佣金幫農戶賣貨。直播間有網友問他捐了多少錢，面對言論壓力，他被迫曬出轉帳記錄，證實自己兩天前就已自掏腰包，將3萬元積蓄捐給災區。

未料，此舉卻引來部分網民道德綁架，評論區隨即被刷屏痛罵：「才3萬，格局也太小了」、「你妹妹是奧運冠軍，你至少要捐30萬！」事件隨即引發輿論熱議。

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面對這些道德綁架，許多理性網民紛紛留言聲援：「這根本是道德綁架，真想問問這些評論的人自己又捐了多少？」、「不要理會他們，慈善本來就該堅持自願原則」、「多少都是一份愛心，真的沒必要道德綁架」、「不要對別人的錢有佔有欲」。

此外，全進華本人也並非網傳的「網紅主播」或「流量變現者」。據多位農產區農戶及公益組織反饋，他自2023年起就在全國各地開展零佣金助農直播，義務幫助銷售荔枝、芒果、紅薯等滯銷農產品，不收取任何中間費用。今年6月，他還曾冒著40℃高溫，在戈壁灘上連續直播8小時，全力幫助新疆哈密瓜種植戶出貨，一直默默以實際行動回饋社會。

全紅嬋本人同樣熱愛公益

另外，全紅嬋私下一直低調行善。2024年，她曾因直播誤開打賞，發現後立即關閉，並主動聯繫平台將收到的4萬多元全額捐給鄉村兒童助學項目。

2026年初，全紅嬋老家廣東湛江邁合村村委幹部接受地方媒體採訪時無意中透露，原來老家修路的80萬元費用，其實全由她個人帳戶出資，而她本人對此從未聲張。

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而運動員實際到手收入並非外界想像般豐厚，因為根據國家體育總局規定，國家隊運動員的代言收入須按「五一二二」規則分配：運動員個人僅能獲取總收入的 50%，其餘則按比例分配給省市地方體育局（12%）、主管教練（22%）及其他相關單位（16%）。