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上海驚現泊車神犬？ 女主人博出位放狗坐司機位惹禍︱有片

即時中國
更新時間：15:30 2026-07-15 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-15 HKT

近日，上海街頭驚現一隻寵物狗獨自坐在私家車駕駛座上「泊車」，怪異畫面引來大批路人圍觀及熱議。當地警方調查後證實，這是一名女車主為了吸引眼球而策劃的鬧劇，直指其行為已涉嫌「妨礙安全駕駛」，已依法對其作出行政處罰。

為吸睛留毛孩坐司機位

7月4日，一名38歲石姓女子駕駛私家車駛至徐匯區余慶路路邊車位時，為了吸引他人目光，忽發奇想將愛狗單獨留在駕駛座上，隨後啟動車輛的「自動泊車」功能。車輛在無人實時操作下自行倒車入泊位，引來不少街坊駐足圍觀及拍照，相關影片隨後在網絡瘋傳。

據上海市公安局徐匯分局指，石某的行為已構成妨礙安全駕駛的違法行為，警方已根據《道路交通安全法》相關規定，對其罰款200元及扣3分。

上海女為博關注放愛犬坐司機位。逐浪新聞
上海女為博關注放愛犬坐司機位。逐浪新聞

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網民怒轟：危險駕駛

這段「神犬泊車」的影片曝光後，即引發網民批評。不少網民斥責涉事女車主行為極度自私且危險，紛紛留言質疑：「如果狗爪亂動，不小心踩到油門怎麼辦？」「你怎麼保證狗不會碰到任何按鈕或方向盤？這根本就是危險駕駛！」「為了流量和關注，連人身安全和公共安全都不顧了，真悲哀。」

警方呼籲，行車安全不容兒戲，市民切勿為圖一時好玩或吸引流量，而做出危害自己及他人安全的違法行為。

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