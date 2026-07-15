虐待動物 | 徐州3男童殘殺流浪白貓 輪番棍毆再潑油火燒

可以不愛小動物但勿傷害。近日，江蘇省徐州市九里區的「四季連城錦宸」小區內，有3名男童殘忍虐殺流浪貓。相關影片在網路上瘋傳，引發社會輿論。目前，當地警方稱已介入處理，對涉事男童家長進行批評教育。

據內媒報道，3名男童當時圍堵一隻毫無反抗能力的白色流浪母貓。其中一名男童手持粗重棍棒，將母貓死死按壓在草坪上，隨後與同伴輪番用棍棒對其進行瘋狂擊打與戳刺。更令人髮指的是，男童隨後涉嫌向受傷的母貓潑灑疑似汽油的易燃液體，並縱火將其活活燒死。

隨後物業保安到場拍攝現場後，將小貓夾入紅色膠袋。 小貓身體僵硬，當場死亡。

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警方介入調查：已對家長及男童進行教育

事件曝光後，手段之殘忍引發網民極度憤慨，不少人自發對涉事男童進行「人肉搜查」，要求其家長與學校出面道歉並承擔責任。

徐州3男童涉虐殺小白貓。微博@大河報

徐州3男童涉虐殺小白貓。微博@大河報

家長對此的回應。

警方於 13 日晚間對外證實於第一時間介入此事件，並已找到涉事的 3 名男童及其家長，當面進行了嚴肅的批評與警告教育，要求家長務必切實履行監護職責，加強對子女行為的約束。