Logitech︱內地旗艦店嘲顧客「一降價就狗般跑過來」 經銷商被罰¥20萬

針對今年3月引發極大爭議的Logitech（內地稱羅技）G官方旗艦店不當行銷事件，近日正式迎來行政處罰結果。



據企業資訊平台「企查查」顯示，上海百事得電子有限公司因在抖音「羅技G官方旗艦店」發布含有侮辱性文字的影片廣告，近日被上海市靜安區市場監督管理局認定違反《廣告法》中「妨礙社會公共秩序或違背社會良好風尚」之規定。當局已責令其停止發布相關廣告，並處以20萬元人民幣罰款。

「妨礙社會公共秩序或違背社會良好風尚」

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回顧事件起因，今年3月26日，抖音「羅技G官方旗艦店」上傳了一段推廣GPW3滑鼠的短片。畫面先是打出「當你說『我不會再花一分錢』時」的字幕，隨後展示一款紅色滑鼠，並配上「真的，我一降價，還不是像狗一樣跑過來」的文案。

這種將消費者比喻為「狗」的言論迅速點燃公眾怒火，該影片在遭到大量投訴後被緊急下架。

事發當晚，羅技中國就緊急發表聲明，澄清該抖音帳號是由授權經銷商「上海百事得」負責營運；涉事內容是該公司員工未經羅技中國審核擅自發布，承諾將檢討並加強對授權店鋪的管理。

上海百事得隨後亦公開致歉，坦承公司在店鋪管理與價值觀傳導上責無旁貸，不會將責任推卸給基層員工。

本次行政處罰明確將「上海百事得」列為廣告主及受罰主體，並未對羅技中國的內部審核責任作進一步界定。不過外界分析指出，涉事內容畢竟是透過掛有羅技品牌名稱的官方帳號發布，這反映出品牌方即使將電商通路交由第三方代為營運，亦難以與公關危機完全切割。