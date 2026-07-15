「巴拿馬文件」案︱加拿大稅局通緝華裔商人 指涉9項瞞稅詐騙罪

一名曾協助中國投資者促成加拿大數億元油田資產交易的華裔商人，因涉及「巴拿馬文件」瞞稅案，日前遭加拿大稅務局（CRA）起訴多項罪名。但由於被告此前屢次無故缺席庭審，亞省國王法院（Court of King's Bench）於周一（13日）正式將先前的拘捕令升級為「全國通緝令」。

涉協助中資收購加國能源資產

加拿大廣播公司（CBC）報道，法庭文件中明確指出，涉案的楊姓男子（Wentao Yang，譯音）顯然「不再是加拿大居民」，疑似已潛逃海外。加拿大稅務局於周二（14日）下午發布聲明指出，楊姓男子目前面臨九項瞞稅與詐欺刑事罪名，其中包括四項申報不實稅單、三項逃漏稅以及兩項詐欺罪。

起訴書顯示，他在2015年與2016年課稅年度中，故意隱瞞了協助中國財團收購加拿大石油及天然氣資產時所賺取的巨額諮詢費。他還被他在擔任Kailas Energy Corp.董事期間，提交或同意提交虛假納稅申報表。

稅務局指出，這些不法交易手段極其隱蔽。被告透過海外銀行帳戶進行多次轉帳以掩蓋資金來源，最終才將款項匯入其在加拿大的帳戶。

調查證實，出生於上海的楊姓男子在促成當年一筆重大的油田收購案中，私下賺取了將近270萬元的佣金，藉此逃避了超過86.00萬元的個人入息稅（income taxes）與貨勞稅（GST）。

巴拿馬文件首宗刑事調查

這宗歷時超過八年的案件，是加拿大稅務局針對2016年震驚世界的海外避稅天堂「巴拿馬文件」外洩案，所發起的第一宗刑事調查。

早在2018年，稅務局調查人員便突擊搜查了楊位於卡加利價值百萬元的住宅、其與盧姓妻子（Rong Catherine Lu）在西溫哥華的豪宅，以及其會計師位於多倫多北部的辦公室，當場查扣大批財務帳冊。

調查顯示，楊姓男子在開曼群島與英屬維京群島控制了多家秘密離岸公司。其中一家名開曼公司在2016年一筆高達7.70億加幣（約43億港元）的加國油企收購案中扮演了洗錢的核心角色。

在該筆高達7.70億元的巨額交易完成後，收購方隨即向開曼群島帳戶匯入巨款。然而，CRA指，楊姓男子從未在其2016年的報稅表中申報這筆收入。

此外，媒體調查發現，楊姓男子在加拿大西部政商關係複雜，曾參與了多家公司在加拿大西部收購資源資產的活動。其中包括在2018年宣告破產並留下數千口廢棄氣井的卡加利Sequoia Resources公司，以及曾計劃在溫哥華島興建液化天然氣（LNG）接收碼頭的Rockyview Resources公司。

巴拿馬外洩文件記錄顯示，楊也是多間英屬維京群島註冊公司的股東。在此之前，2013年名為「離岸解密」（Offshore Leaks）的避稅天堂財務資料外洩事件中，楊被列為另外四家英屬維京群島公司的董事。