台灣民眾黨首次派團訪陸 盼以對話取代對立

台灣民眾黨青年團昨（7月14日）起訪問上海4天，是該黨首次組團出訪大陸。民眾黨強調，此行旨在堅守現行政治制度與生活方式之下，為兩岸建立更多理解與互信，盼以對話取代對立。

實地觀察AI科技產業發展

民眾黨昨日發新聞稿宣布上述消息。今次訪團團長、民眾黨中央評議委員會主委李偉華表示，此次出訪是民眾黨成立以來，首次正式組團到大陸進行訪問交流，交流團核心精神是「以交流開展善意，用對話取代對立」。

李偉華介紹，此次行程除了走訪大陸重點的經濟建設項目與歷史場館，也將赴科技公司、青創基地，實地觀察大陸AI、科技產業與青年創業發展。此外，訪團還將前往上海交通大學，與大陸青年學生座談交流，「只有讓年輕人彼此認識、提問和理解，和平才不會只是政治口號，而成為一種可以被傳承的情誼與價值。」

有媒體詢問對於「兩岸一家親」的看法，李偉華回應，黨內並未否定過去的論述與歷史脈絡，但青年團此行最重要的任務是落實務實的交流。他重申，兩岸越是處於分歧嚴峻的時刻，就越需要以善意開展交流，用對話逐步取代分歧，這才是民眾黨一貫秉持的務實態度。