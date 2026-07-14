川警破3牛肉黑心工場拘16人 豬肉上塗牛油牛血出售

不法分子為牟取暴利，竟以廉價豬肉為原料，透過塗抹牛油及混合「牛肉香精」的牛血，將豬肉「加工」偽裝成新鮮牛肉出售。四川省什邡市警方近日成功搗破一個極具規模的製造假牛肉犯罪集團，行動中一舉搗毀3個黑心工場，拘捕16名疑犯，查獲近1噸假牛肉，涉案金額高達100萬元人民幣。

街頭平價「鮮牛」採購分銷一條龍

據內媒報道，什邡市公安局環食藥大隊早前在巡查時發現，有流動小販以遠低於市場價格售賣所謂的「鮮牛肉」。執法人員對肉質及來源起疑，經抽樣檢驗後，確認這些所謂的牛肉，實際上是經過化學及物理加工的豬肉。

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警方深入調查，發現自2025年下半年起，一個以羊某、李某某、蘇某等人為首的製假集團，建立了從採購、加工到分銷的完整產業鏈。他們將大批假牛肉分銷至多地，嚴重擾亂市場秩序，並直接威脅廣大民眾的飲食安全與健康。

網民驚覺：難怪串燒無牛味

在全面掌握該集團的組織架構後，警方於7月9日凌晨5時出動逾60名警力展開收網行動。警方成功搗破3個製假工場，當場拘捕16名疑犯，並查獲近1噸肉製品原料及半成品「牛肉」，同時起獲6桶牛肉香精以及大量牛血、牛油等作案工具。

事件曝光後隨即引發大批網民熱議，不少人對「豬肉扮鮮牛」的造假手法感到震驚。有網民留言感嘆：「難怪在路邊燒烤攤買兩元一串的牛肉串，完全吃不出牛肉的味道！」

