揭「南海仲裁案裁決」顛倒黑白 新華社發布動畫寓言

在「南海仲裁案」裁決出台十周年之際，新華社於7月11日在海外社交平台推出一部寓言式動畫短片《誰在扮演「正義者」》，以諷刺手法揭穿該裁決「顛倒黑白、混淆是非」的本質。短片截至12日下午已錄得逾30萬瀏覽量。

動畫諷「政治鬧劇」掀國際熱議

報道指，「南海仲裁案」是10年前菲律賓在域外勢力支持下單方面推動的政治鬧劇。近期菲律賓高調紀念裁決十周年，企圖「固化非法主張」，新華社遂以寓言動畫回應。短片在海外播出後，獲多國政界及學者轉發。

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The "South China Sea arbitration" drama, explained in an AI cartoon.

Jurisdiction? None.

Historical rights? Irrelevant.

International law? Whatever they say it is.

...https://t.co/EvYixraiYk pic.twitter.com/717YfEIhPX — China Xinhua News (@XHNews) July 11, 2026

新華社其後再發表評論文章，重申中方立場：該裁決從一開始便缺乏合法性和正當性，違反「國家同意」等國際法基本原則，中方「不接受、不承認」，並批評菲律賓夥同美國、日本等國翻炒「裁決」，是「拙劣的政治作秀」。

法理爭議與地緣角力

國際法專家指出，仲裁庭由菲律賓單方面推動，但南海島礁主權問題不屬《聯合國海洋法公約》管轄範圍。中國早於2006年已明確將海域劃界爭議排除於「強制仲裁」程序之外。國際法院前院長及國際海洋法法庭前法官均曾公開批評裁決存在「嚴重謬誤」。

動畫中一隻螃蟹無視歷史，叫囂稱：「只要離我近，就是我的。」海龜則回應他：「按照你『離得近就算擁有』的邏輯，那我豈不是也能把你算成我的？」

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十年來，菲律賓持續以裁決為「法律依據」，在黃岩島及南沙群島鄰近海域發起挑釁，並於2024年通過國內立法企圖將非法主張「合法化」。新華社評論指，此舉已成為影響中菲關係及南海和平穩定的「絆腳石」。中國政府重申，堅定維護南海領土主權及海洋權益，該裁決「非法、無效，沒有任何拘束力」。