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瀋陽屋苑原址垃圾站承建商砌空心磚 一場暴雨冧牆揭遮醜真相

即時中國
更新時間：20:00 2026-07-14 HKT
發佈時間：20:00 2026-07-14 HKT

一場特大暴雨，竟揭露內地住宅區的「豆腐渣工程」？受「巴威」颱風外圍環流引發的暴雨重創，遼寧省瀋陽市鐵西區「榮盛和悅名邸」屋苑，昨日（13日）發生地下停車場牆體坍塌事故。

大量雨水湧入地下停車場導致一幅外牆崩塌並豁開一個大窟窿，未料牆體背後露出的並非鋼筋混凝土，而是堆積如山、散發惡臭的生活垃圾，部分塑料袋及廢棄物更隨雨水湧入停車場地面，引發全體業主強烈憤怒，質疑工程存在嚴重質量問題。

前身為垃圾站未清拆直接填平

據悉，涉事屋苑於2021年竣工交付。事發時多名業主在車庫直擊，崩塌的牆體後方混雜著無數生活垃圾，甚至有廢舊物品外露。

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屋苑物業管理公司今日（14日）回應時，坦承該處地底下確實埋藏大量垃圾。物業解釋，該處原為一處垃圾處理站，開發商原本計劃在此興建公寓，後因地產市道不景氣，便將垃圾站直接填埋平整。而發生倒塌的牆面，原本是該垃圾站的出入口，當時僅草率使用空心磚進行封堵，未料在是次強降雨中不堪水壓重負而崩塌。

住建及街道辦介入調查

所幸暴雨期間不少業主提前將車輛駛離，事故未造成人員受傷或車輛受損。然而，業主對此解釋極為不滿，炮轟用空心磚作地下擋土牆嚴重違反建築安全規範，且在住宅地底違規掩埋垃圾更涉嫌違反環保法規。

目前，瀋陽市住建部門、大青中朝友誼街道辦已趕赴現場勘查並介入調查。物業與開發商正研究維修方案，初步計劃將背後的垃圾徹底清除，並使用鋼筋混凝土結構重新建造防護牆體。業主強烈要求當局徹查垃圾填埋的審批程序，並依法嚴肅追責。
 

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