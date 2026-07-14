名創優品｜KOL宣傳片涉偷窺女住戶情節惹眾怒 品牌致歉停合作

知名零售品牌名創優品（MINISO）近日捲入嚴重公關災難！一名內地網紅為名創優品拍攝推廣影片時，竟加插「掀開地板偷窺樓下女住戶」的低俗橋段，引發大批網民及女性消費者強烈抵制，怒轟其將違法偷拍行為娛樂化。



面對輿論撻伐，名創優品於昨晚（13日）緊急發表致歉信，宣布即時終止與該博主的全部合作，並全面下架相關影片，承諾將嚴懲內部責任人。

本意突顯床墊輕薄

涉事影片由擁有逾50萬粉絲的娛樂博主「阿磊日記」於本月上旬發布。影片設計出裝修後可透過地板縫隙，偷窺樓下女性臥室的獵奇情節，視頻文案標註了「名創優品」、「名創優品家紡」和「宿舍記憶棉薄墊」。

名創優品公開致歉信。

KOL宣傳片涉偷窺女住戶情節。

影片曝光後，大批網民直斥內容觸碰社會公序良俗底線，漠視女性人身安全。目前，該博主已將其中一個社交平台帳號設為私密，並刪除其他平台上影片的爭議片段及「名創優品」字眼，其所屬的MCN機構對此暫無回應。

名創優品認審核疏漏

面對排山倒海的輿論壓力，名創優品旗下公司發布官方致歉信，承認因內部審核疏漏產出不良內容。官方公布四項整改措施，包括即時停止與該博主合作並下架內容、升級全流程內容審核標準、優化博主合作監管制度，以及對內部涉事崗位追責整頓。

事實上，名創優品已非首次因宣傳不當致歉，2024年亦曾因不當稱呼知名IP「chiikawa」角色而引發風波。