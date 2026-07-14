內蒙攝影比賽一等獎被質疑AI生成 業界：太假了

AI（人工智能）越來越強大，用以創作範疇時甚至真假難分。近日，內蒙呼和浩等一個攝影比賽中，一幅得獎作品被質疑屬「AI生成圖片」。

該名為「藝潤北疆·光影青城」2025年呼和浩特全民攝影雙月賽第三期獲獎名單中，一等獎作品《灑樂園林》被指相中有三名清潔工在座椅上休息歡笑，其中一人正將水壺中的水由上而下傾倒而出。惟畫面中兩名清潔工人所穿背心文字，出現亂碼。

清潔工人背心現亂碼

不少網友質疑作品是「AI生成的圖片」，並質疑比賽評選的公正性。事件發酵後，目前相關推文已被刪除。

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《南方都市報》報道，該比賽由呼和浩特市文學藝術界聯合會主辦、呼和浩特市攝影家協會承辦，第三期主題為「趣味與偶遇」，評判團從投稿作品選出一等獎1名，二等獎2名，三等獎3名，優秀獎10名。



事件曝光後，比賽主辦單位工作人員稱，目前單位正在調查這件事情，後續相關情況會公布。



主辦單位另一工作人員告訴內媒記者表示，發生這種事必須要調查，當有結果會公開。當地有攝影協會相關工作人員看過獲獎作品後形容，「這個的確太假了」。