Lay's薯片︱網民驚見藍色異物 官方：冀收回產品核查

內地有網民聲稱，在食用樂事（Lay's）薯片時，發現有一塊藍色薯片，表示「不敢吃了」。涉事品牌的客服人員指，已向消費者致歉，並要求寄回該藍色薯片，以便確認異物性質和來源。

南都灣財社報道，有網民在12日出帖，指買了樂事薯片，打開食用期間，發現包裝內有一塊全藍色的薯片，擔心會影響健康不敢再吃，家人則吃過幾片顏色沒異常的薯片，目前身體未見異常。



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網民食樂事薯片驚見藍色異物。

事件曝光後，樂事官方客服已經與事主取得聯繫，客服就此次情況表達了歉意。同時，經過雙方協商，消費者將在保留一半正常的薯片和一半「藍色薯片」的基礎上，將疑似出現問題的薯片寄回給樂事。

客服提出補發一箱

該網民指，樂事客服人員致歉外，亦主動詢問是否需要補發一箱樂事體驗產品，但被她拒絕了。她希望透過此次了解「藍色薯片」出現的原因以及主要成分、食用安全性，並退回該袋薯片的購物款。

帖子在網上引起關注，有網民猜測，藍色薯片，可能是質檢樣品，用來跟蹤驗證生產過程，但工作人員最終忘記取走。解釋獲頗多網民認同點讚，但官方至今未證實此一說法。

7月13日下午，內媒記者亦向發帖的網友核實情況，截至發稿，尚未收到回覆。

樂事品牌歸屬於百事公司，其於1993年進入中國市場。百事官方的財報中並未披露樂事具體的營收。根據歐睿國際，在中國薯片市場，樂事的市場份額居於第一。其中，2024年，歐睿國際預測樂事在中國薯片中的市場份額約為50.7%。