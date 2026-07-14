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婚鬧︱20歲伴娘遭拋飛「跌斷腰」 受害人判獲賠¥23萬

即時中國
更新時間：15:30 2026-07-14 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-14 HKT

內地官方雖然屢屢提醒不要低俗婚鬧，但依然不時傳出因婚鬧所致的意外。近日河南汝陽縣法院判決一名婚鬧時將伴娘撻致傷殘的男子賠償逾23萬元（人民幣，下同）。

被評定為九級傷殘

紅星新聞報道，中國裁判文書網消息，河南汝陽縣人民法院近日公布了一宗涉及婚鬧傷人的判決。案情指，2023年10月4日，王某、李某舉行結禮，20歲張某受邀做伴娘。

王某甲、王某乙、王某丙等是新郎朋友，李某被新郎王某接到婚房後，先行離開，留下上述四人。

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張某指控即使她躲藏起來，王某丙仍將她從櫃子裡拉出來，並拉到床上放入被子裡，其他參與婚鬧的人，則抓住被子角將張某往上拋。第二次往上拋時沒有接住，導致張某摔倒地上受傷。即使婚鬧期間，王某的姑姑曾到門口提醒不要鬧。

張某受傷後，被送醫院救治。次日，轉至另一家醫院留醫，經診斷為腰椎骨折（L1椎體爆裂骨折），住院18天。

2024年8月7日，某司法鑑定張某為九級傷殘。

法院認為，案中王某、李某作為婚禮組織者，明知當地有婚鬧風俗，未及時採取有效制止措施，應承擔賠償責任。

被張某指認把她由櫃子裡拉出來的王某丙有明顯過錯；王某甲、王某乙等人則不能提供證據排除其參與婚鬧。

法院酌定王某、李某承擔40%，王某丙承擔20%，王某甲、王某乙等8人共同連帶承擔40%的賠償責任。經核算，張某的各項損失約逾23萬元。

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