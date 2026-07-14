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見義勇為︱湖南漢當街施暴女子 69歲翁救人遭咬甩鼻吞落肚

即時中國
更新時間：10:56 2026-07-14 HKT
發佈時間：10:56 2026-07-14 HKT

湖南有69歲村民阻止一名男子，當街對一名女子施暴，老伯壓制暴徒時為防對方逃走，即使被咬甩鼻子吞落肚仍不鬆手，直至其他民眾趕來應援，制服暴徒。老伯事後縫了115針，目前仍要繼續施手術修復鼻子。

傷口縫115針

今年4月湖南郴州曾家村一名紋身漢闖入村內鬧事，對一名女子行凶，掐住其頸部。69歲村民曾凡林見狀上前制上，與暴徒搏鬥，期間暴徒將曾凡林的鼻子咬脫並吞落肚，曾凡林忍痛不鬆手，繼續按著暴徒，直至其他村民聞聲前來協助制服男子，隨後警方趕抵現場拘捕男子。

湖南69歲曾凡林為制服暴徒被咬甩鼻，要從頭部取皮膚移植。嘉禾融媒
湖南69歲曾凡林為制服暴徒被咬甩鼻，要從頭部取皮膚移植。嘉禾融媒
湖南69歲曾凡林為制服暴徒被咬甩鼻。風芒新聞
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湖南69歲曾凡林為制服暴徒被咬甩鼻。風芒新聞
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曾凡林受訪時表示，「起初沒感覺到，後來別人說，你鼻子不見了」，他聽聞後伸手觸摸，才發現鼻子幾乎完全缺失，隨後傷口疼痛加劇並持續出血，他形容「到醫院時，疼得快沒有意識了」。

經檢查，曾凡林鼻頭與鼻翼大部分軟組織缺損，傷勢複雜、修復難度高。郴州市第一人民醫院已為其擬定詳細治療方案，目前已完成第二期手術，兩邊鼻翼已做出來，完整康復周期預計需時半年。

曾凡林介紹，目前他每周去醫院輸液2次。目前鼻子呼吸正常，也不痛了。但由於恢復鼻子是將頭部其他部位的皮膚移植到鼻子上，需要在相應部位安裝皮膚擴張器以便取皮，安裝了擴張器的地方會鼓起來並有疼痛，「頭上悶痛悶痛的，一天睡兩三個小時。」醫療費由當地有關部門提供幫助。

曾凡林近日獲中共中央政法委評為見義勇為勇士。

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