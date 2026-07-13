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李強召開經濟形勢座談會 「胖東來」創始人于東來獲邀發言成焦點

即時中國
更新時間：21:09 2026-07-13 HKT
發佈時間：21:09 2026-07-13 HKT

國務院總理李強今日（13日）召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見。其中一名發言的企業代表是近年經常成為輿論焦點的連鎖超市集團「胖東來」創始人于東來。

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新華社報道，在聽取專家和企業家發言後，李強說，今年以來，各地區各部門克服各種不利因素，努力促進經濟持續向好。要全面客觀認識當前經濟形勢，既肯定取得的成績，又清醒看到存在的問題，對經濟運行中出現的新變化新動向。

李強還說，要做好穩就業穩企業工作，實施好穩崗擴容提質行動，積極拓展新職業新崗位，確保就業大局穩定。要及時回應企業關切，持續優化營商環境，注重用改革的辦法激發市場活力，支持企業更好發展。

他希望廣大企業家堅定發展信心，深入挖掘需求升級和產業升級機遇，持續做強實體經濟，為穩就業促發展多作貢獻。希望專家學者發揮專業優勢，加強戰略性前瞻性研究，多提建設性意見。

60歲的于東來早年輟學謀生，歷經負債等挫折，1995年籌錢開設小店，秉持「用真品，換真心」經營理念，深受消費者歡迎。他拒絕全國擴張、不上市，深耕河南零售，且堅持員工優先，推出超長假期與高薪福利，被網民譽為良心老闆。

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