急性肝衰竭︱福建男食涼伴青瓜險死　醫生解密：遇此情況比砒霜更毒

許多人喜愛進食青瓜，尤其將其製作成涼拌或沙律。然而，若誤食變質或異常發苦的青瓜，隨時會令其變成「奪命炸彈」。



內地媒體上月報道，福建省福州市一名男子，在進食自家種植且帶有強烈苦味的半條青瓜後，一小時內便出現嚴重的身體不適，感到劇烈噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀。男子送送院後確診為「葫蘆素」中毒，並已引發嚴重的急性肝衰竭。

食後一小時即不適

福建省第二人民醫院的醫學專家解釋，青瓜等植物在遭受昆蟲叮咬、惡劣生長環境刺激或發生基因突變時，會自我防禦並大量合成「葫蘆素B」（Cucurbitacin B）。

這是一種高毒性的化合物，其急性毒性甚至強於部分砒霜類物質。由於該毒素極為耐熱，常規的加熱烹飪方式根本無法將其破壞。一旦誤食，毒素會強烈刺激人體的胃腸道黏膜，並直接損害肝臟細胞，嚴重時足以引發急性多器官衰竭而導致死亡。



因此，市民在選購青瓜時，應挑選顏色鮮綠、氣味清香且無酸腐異味者。在食用前，務必切除青瓜兩端的蒂頭，並用舌尖輕舔斷面進行測試；若發現苦味極其濃烈，則整根青瓜均應立即丟棄，絕不可抱有僥幸心理，因為葫蘆素無法通過削皮或清洗等日常處理方式去除。

用舌頭試味嚐苦即棄

除了青瓜之外，葫蘆、南瓜（倭瓜）等葫蘆科果蔬，在異常生長情況下同樣存在蓄積葫蘆素的類似風險。市民一旦在食用這類蔬菜時嚐到明顯的苦澀味，並於餐後出現噁心、嘔吐、腹痛或腹瀉等徵狀，必須高度警惕葫蘆素中毒的可能性，並立即攜帶涉事食物樣本及時就醫。