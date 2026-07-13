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HAMA-SUSHI︱江蘇分店女客為女童枱上銼腳甲 網民：比帶寵物進餐廳還髒︱有片

即時中國
更新時間：17:45 2026-07-13 HKT
發佈時間：17:45 2026-07-13 HKT

中港近日常爆發寵物友好食肆爭議，擔心狗隻污染餐具及環境，但人類同樣會在食肆做出匪夷所思的離譜行為。江蘇便有女子在壽司店內，為幼齡女童在餐桌上銼腳甲，噁心程度爆錶。

店方：已消毒處理

網絡流傳一條有關江蘇揚州某濱壽司（Hama-sushi）的影片，片中有食客看到斜對面，一名女子赤腳盤坐於「卡位」上，旁邊則有一名約4、5歲的女童，女童一隻鞋直接放在座位上。

女子在壽司店的餐桌上為女童銼趾甲，行為令人噁心。
女子在壽司店的餐桌上為女童銼趾甲，行為令人噁心。
女子在壽司店的餐桌上為女童銼趾甲，行為令人噁心。
女子在壽司店的餐桌上為女童銼趾甲，行為令人噁心。

女童側身將右腳放上餐枱，女子則低頭為女童用指甲銼修理腳甲。拍片者指女童的趾甲及皮屑，飛到公眾共用的醬油瓶上，令人噁心。

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涉事門店職員向大風新聞承認，事件發生於12日，當晚門店收到多個投訴，在涉事食客用餐完畢後，已將該座位及周邊區域消毒處理，所用餐具也按規定處理。

網民紛紛批評涉事女子，「是不是可以找她賠償損失」」、「又是濱壽司 真倒霉」、「這種人是缺心眼」、「打什麼碼，沒準兒人家真的想火一把」、「你不起訴這只動物 我將終身不吃濱壽司」、「比帶寵物進餐廳還髒」。

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