Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

寵物意外︱浙江半月大少主遭呷醋狗咬破頭 9歲童險遭貓踢盲

即時中國
更新時間：16:45 2026-07-13 HKT
發佈時間：16:45 2026-07-13 HKT

內地多處出現狗主放任寵物在公共飲水機喝水，激起民情不滿。即使寵物在家中，仍然可能發生安全事故，浙江近日便接連發生兩宗嬰幼童被家中寵物狗寵物貓傷害事件。

趁少主人睡發動攻擊

據「FM93交通之聲」報道，日前有年輕夫婦抱著一名嬰兒到浙江中西醫結合醫院（杭州市紅十字會醫院）急診犬傷門診，指17日大的嬰兒，被飼養多年的家犬，趁少主人睡著時咬傷。

相關新聞：寵物友好︱狗主放任愛犬用公眾飲水機 深圳重慶等多地回應

急診犬傷門診副主任胡偉琦表示，新生兒頭頂有2厘米乘3厘米的傷口，屬Ⅲ級暴露，立即給予相應預防處理，目前恢復良好。家人已經將傷人的狗狗送走。

胡偉琦相信，傷人的寵物犬是因主人的注意力全部轉移至新生兒，產生強烈嫉妒心理才發起攻擊。

另一宗寵物事故，是當地有9歲男童和家中貓咪玩耍時，男童伸手抓躲進衣櫃的貓咪時，被受驚的貓咪後腿一蹬踢中眼，家長送醫後，確定是結膜裂傷，眼表破損嚴重，險些傷及角膜、損傷視力。

飼養寵物常見盲點有：

1.寵物打過疫苗，孩子受傷不用打針
2.家養的寵物很乖，不會攻擊人
3.傷口很小，就沒有大礙

胡偉琦提醒，即便寵物每年接種狂犬病疫苗，依然會出現情緒性傷人行為，且傷口存在狂犬病毒、細菌感染、破傷風感染等多重風險，絕對不能掉以輕心，如被寵物咬傷、抓傷應該：

1.即刻隔離，停止接觸
2.肥皂水+流動清水交替規範沖洗傷口15分鐘
3.2小時內盡快前往犬傷門診就診

 

最Hit
旺角星際城市綠帽男推撞情侶逼道歉：躝啦 據悉為消防員涉普通襲擊被捕
01:17
旺角星際城市綠帽男推撞情侶逼道歉：躝啦 據悉為消防員涉普通襲擊被捕
突發
7小時前
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
生活百科
2026-07-12 13:49 HKT
大棋盤︱狗隻入食肆爭議引爆 政圈苦笑：明顯高估狗主文明程度 盡快微調防政策「爛尾」
大棋盤︱狗隻入食肆爭議引爆 政圈苦笑：明顯高估狗主文明程度 盡快微調防政策「爛尾」
政情
8小時前
出世阿媽得17歲！DSE女生被當人球「地獄級身世」惹熱議 放榜前霸氣逆襲：「活好每一日，令對我唔好嘅人計劃失敗！」｜Juicy叮
出世阿媽得17歲！DSE女生被當人球「地獄級身世」惹熱議 放榜前霸氣逆襲：「活好每一日，令對我唔好嘅人計劃失敗！」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
新馬師曾3子女罕同框受訪憶亡父 「慈善伶王」4任太太最愛非祥嫂 爆洪金梅即時反應
新馬師曾3子女罕同框受訪憶亡父 「慈善伶王」4任太太最愛非祥嫂 爆洪金梅即時反應
影視圈
7小時前
細佬棄$6.5萬鐵飯碗轉職咖啡師 老父大鬧不孝 待業大哥發現「一真相」不忍做說客｜Juicy叮
細佬棄$6.5萬鐵飯碗轉職咖啡師 老父大鬧不孝 待業大哥發現「一真相」不忍做說客｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
北上常客留港消費嘆很不習慣！商場食肆欠一「免費服務」 網民反指：有常識都知道唔好立亂用
生活百科
4小時前
天文台：南海北部低壓區若發展為熱帶低氣壓 會評估是否在傍晚至明早發出一號戒備信號
天文台：將評估需否在今晚至明早發出一號戒備信號 料明日有大驟雨及狂風雷暴
社會
5小時前
大家樂外賣斬料優惠 $79歎足一斤靚雞＋半斤叉燒 加$84換原罐特大鮑魚
大家樂外賣斬料優惠 $79歎足一斤靚雞＋半斤叉燒 加$84換原罐特大鮑魚
飲食
5小時前
星島申訴王 | 加盟內地手搖茶店 創業夢碎 投資者斥帳目不明 32萬變廢紙
05:43
星島申訴王 | 加盟內地手搖茶店創業夢碎 投資者斥帳目不明 32萬變廢紙
申訴熱話
9小時前