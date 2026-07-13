寵物意外︱浙江半月大少主遭呷醋狗咬破頭 9歲童險遭貓踢盲

內地多處出現狗主放任寵物在公共飲水機喝水，激起民情不滿。即使寵物在家中，仍然可能發生安全事故，浙江近日便接連發生兩宗嬰幼童被家中寵物狗寵物貓傷害事件。

趁少主人睡發動攻擊

據「FM93交通之聲」報道，日前有年輕夫婦抱著一名嬰兒到浙江中西醫結合醫院（杭州市紅十字會醫院）急診犬傷門診，指17日大的嬰兒，被飼養多年的家犬，趁少主人睡著時咬傷。



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急診犬傷門診副主任胡偉琦表示，新生兒頭頂有2厘米乘3厘米的傷口，屬Ⅲ級暴露，立即給予相應預防處理，目前恢復良好。家人已經將傷人的狗狗送走。

胡偉琦相信，傷人的寵物犬是因主人的注意力全部轉移至新生兒，產生強烈嫉妒心理才發起攻擊。

另一宗寵物事故，是當地有9歲男童和家中貓咪玩耍時，男童伸手抓躲進衣櫃的貓咪時，被受驚的貓咪後腿一蹬踢中眼，家長送醫後，確定是結膜裂傷，眼表破損嚴重，險些傷及角膜、損傷視力。

飼養寵物常見盲點有：

1.寵物打過疫苗，孩子受傷不用打針

2.家養的寵物很乖，不會攻擊人

3.傷口很小，就沒有大礙

胡偉琦提醒，即便寵物每年接種狂犬病疫苗，依然會出現情緒性傷人行為，且傷口存在狂犬病毒、細菌感染、破傷風感染等多重風險，絕對不能掉以輕心，如被寵物咬傷、抓傷應該：

1.即刻隔離，停止接觸

2.肥皂水+流動清水交替規範沖洗傷口15分鐘

3.2小時內盡快前往犬傷門診就診