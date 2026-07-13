世界人工智能大會︱習近平將南下上海 出席開幕式並發表主旨講話

中國外交部宣布，國家主席習近平將出席本周五起在上海舉行的世界人工智能大會開幕式並發表主旨講話。

外交部發言人林劍在例行記者會上宣布，2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將於7月17日至20日在上海舉行。習近平主席將出席大會開幕式並發表主旨講話。

泰國總理阿努廷。 路透社

泰總理阿努廷周四訪華5天將出席大會

中國外交部發言人林劍今日（13日）宣布，泰國總理阿努廷將應邀於7月16日至20日來華出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議，並對中國進行正式訪問。習近平主席將會見阿努廷總理。

林劍表示，中泰兩國是好鄰居、好朋友、好親戚、好伙伴。去年中泰建交50周年之際，哇集拉隆功國王應邀對中國進行國事訪問。習近平主席同他就推進中泰命運共同體建設達成重要共識，開啟中泰關係下一個「金色五十年」。

林劍表示，面對變亂交織的國際形勢，中方期待通過此訪弘揚「中泰一家親」傳統情誼，深化全面戰略合作，推動中泰命運共同體建設取得新成果，助力各自國家現代化，為地區和平穩定與發展繁榮注入更多正能量。