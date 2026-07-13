深圳地鐵︱廣告色彩強烈飽和式轟炸 乘客批視覺虐待損城市形象

深圳網民近日熱議深圳地鐵部份車站及車廂，同一品牌廣告過度密集舖展，且普遍用色強烈，令路過的乘客避無可避被迫看到，批評此類宣傳手法，粗暴低俗，構成精神污染。事件更成為網絡熱話。

後海地鐵站成重災區

據《南方日報》報道及網民消息，較多人詬病有廣告疲勞的是後海（后海）地鐵站。在11號線換乘2號線的通道，通道牆面、轉角位置連續鋪設大紅色的辣條廣告，造成大面積呈現，乘客必被廣告包圍，視覺避無可避遭到色彩強烈的廣告衝擊。

有網民批評，後海站周邊有深圳灣萬象城、海岸城等高級商場、商廈，呈現出深圳擠身國際先進城市的一面，但地鐵站內這種飽和式廣告投放，反予人粗野、低級的感覺，與地面的深圳灣核心片區形成高低級反差，為外籍乘客帶來不佳體驗。

不少網友發現，在車公廟、高新園等早晚高峰極其擁擠的核心通勤樞紐，同樣充斥著這類高密度的撞色廣告。甚至連作為城市對外重要窗口的深圳北站，旅客出站時也要「硬食」這些單一、視覺衝擊大的大面積廣告，造成的視覺疲勞。

對於民眾不滿深圳地鐵出現上述令人窒息的廣告，中山大學傳播與設計學院教授馮原解釋：「公眾進入地鐵站，從長廊走向扶梯，這是一個高度封閉、缺乏選擇性的空間。」廣告商正是看中了這種「無處可逃」的空間特質，受眾在狹長、擁擠的地鐵通道裡，被迫交出視覺選擇權，成為被強制投放的「靶子」。

網民批暴發戶式審美

馮原指，以認知科學角度分析，這種「硬塞式」的視覺「轟炸」，是對大眾認知的一種底層算計：「人類大腦在漫長的進化中，對強烈的視覺刺激會產生最原始的情緒反應——要麼趨近，要麼逃避。」

馮原指，這類廣告手法在商業曝光上是「高效」的，但品牌同時放棄了創意互動、情感共鳴等更高級的溝通方式，隱性消耗了公眾在通勤路上的情緒價值。

網民大有同感的指，「太刺眼了，看著難受 ，廣告效果適得其反」、「審美霸凌」、「美育教育任重道遠」、「觸發逆反心理了」、「看看塘朗地鐵站 全是生牛肉照片」、「真的醜爆了」、「暴發戶審美」。