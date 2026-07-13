中國基金業之父︱經濟學家王連洲87歲逝世 曾領導起草三部金融法律

中國知名經濟學家、有「基金業之父」之稱的王連洲逝世，享年87歲。

據《上海證券報》13日消息，王連洲於7月12日因病離世，享年87歲。王連洲家人於7月13日發佈訃告，將於7月16日舉行遺體告別儀式。

公開資訊顯示，王連洲，被業內譽為「基金業之父」，曾擔任中國《信託法》、《證券法》和《基金法》三部重要的行業金融法律法規的起草工作小組組長。

王連洲1983年調任全國人大財經委員會，先後擔任辦公室財金組副組長、組長，辦公室副主任，經濟法室副主任，研究室正局級巡視員等職。

王連洲於中國資本市場建立初期，積極推動資本市場的立法建制，其在推動資本市場的健康發展過程中曾起到重要作用，著重研究宏觀經濟問題，計畫與市場關係問題，企業財產制度問題，非國有企業問題等。