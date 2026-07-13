世界盃2026｜中國球證結束全部執法工作 亞足協僅餘兩人留任

隨着2026美加墨世界盃進入尾聲，中國裁判（球證）團亦正式光榮謝幕！據新華社及外媒今日（13日）證實，國際足協（FIFA）已確定世界盃準決賽至決賽的裁判員名單，三名中國籍裁判馬寧、傅明及周飛並不在列，意味着他們已圓滿完成本屆賽事的全部執法任務。

中國裁判組創造多項紀錄

47歲的中國「金哨」馬寧今日在社交平台發表動情視頻告別世界盃，感性表示：「我用了20年證明了堅持的意義。47歲，很多人說太晚了，但我始終相信，只要信念在，就能把不可能變成可能。」

曾被球迷調侃為「卡牌大師」的馬寧，在告別視頻中特別感謝球迷的理性與包容，令他看到中國足球最可愛的一面。

在今屆賽事中，馬寧共擔任了1場主裁判和3場第四官員，更與周飛攜手執法了德國對巴拉圭的32強賽，完成中國裁判在世界盃淘汰賽階段的「處子秀」。

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本屆世界盃，中國裁判組創造了多項里程碑式紀錄。馬寧繼2022年卡塔爾世界盃後，成為中國首位連續兩屆入選世界盃名單的國際主裁判；周飛成為首位在世界盃場上執法的中國助理裁判，而傅明則是首位擔任視頻助理裁判（VAR）的中國裁判。

三人曾在厄瓜多爾對陣庫拉索的小組賽中同場執勤，創造了世界盃歷史上首次由單一國家裁判包攬主裁、邊裁及VAR三大核心執法崗位的紀錄。

目前，亞洲足協（亞洲足球聯盟）在冊裁判中僅餘澳洲籍法加尼及約旦籍馬哈德邁保留執法資格，但中國裁判組出色的發揮已獲國際足協高度認可，為國內裁判專業化、國際化建設樹立了全新標桿。