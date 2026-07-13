博士生論文證抄襲仍獲聘 安徽大學：正覆核若查實不予錄用

內地高等教育界爆出極具爭議的學術造假風波。一名來自中國人民大學的博士研究生，早前被核心學術期刊揭發其論文「逐字翻譯」抄襲外國碩士論文，構成嚴重學術不端並遭撤稿。然而在被撤稿僅兩星期後，該名博士生竟赫然出現在「安徽大學」教學科研崗位的擬錄用名單上，事件瞬間引發學術圈及全網強烈質疑。安徽大學今日（13日）緊急發布通報，表示正依規嚴肅覆核，若查實學術不端將堅決不予錄用。

博士論文逐字翻譯抄襲被撤稿

涉事者為中國人民大學比較文學與世界文學專業的博士研究生惠某某。今年6月，核心期刊《戲劇藝術》發表嚴正聲明，指接獲舉報並經第三方專家獨立鑑定，確認惠某某發表於該刊的論文，其主體內容及觀點表述，竟是「逐字翻譯」抄襲自一名海外學者2012年的英文碩士論文，且全無標註引用。惠某某承認學術失範並致歉，期刊隨即撤銷該論文。

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然而令人震驚的是，7月6日，安徽大學人事處發布《2026年擬錄用人員名單公示》，惠某某的名字竟高懸於文學院教學科研崗的擬聘名單上，惹來外界炮轟校方招錄審核存在嚴重漏洞。

校方急通報啟動調查：對師德師風零容忍

面對排山倒海的輿論壓力，安徽大學的錄用名單網頁一度無法訪問。安徽大學今日（13日）發表官方情況說明，強調校方在招聘公示期間接到對惠某某的實名舉報，對此高度重視。校方重申對師德師風問題始終保持「零容忍」態度，目前正依規嚴肅覆核事件，若查實舉報內容，將依規不予錄用，以捍衛學術公正。