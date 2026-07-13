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成都食安｜火鍋店回收「口水油」熬製鍋底出售 5被告分囚半年至5年罰款¥52.5萬

即時中國
更新時間：10:45 2026-07-13 HKT
發佈時間：10:45 2026-07-13 HKT

四川成都爆出令人作嘔的重大食品安全醜聞。成都高新區人民法院日前審結一宗生產、銷售有毒、有害食品罪案件，揭發當地一間火鍋店在長達一年的時間內，公然回收顧客食用後的「口水油」鍋底，過濾殘渣及提煉熬製後，混合新油重新配製成鍋底出售予消費者。法院最終依法判處涉案的5名被告6個月至5年不等的有期徒刑，並處罰金合共52.5萬元人民幣（下同），另責令該店支付民事公益賠償金。

混新油重上桌一年銷售逾25萬

案情顯示，自2024年3月至2025年3月期間，該餐飲店主要負責人王某某，授意並安排店長劉某、「打鍋工」周某某及廚師李某某，將客人食用後的火鍋廢油回收，通過過濾殘渣及提煉等工序，重新混入「新油」製成鍋底。店長更安排另一員工徐某在周某某休假時「頂班」熬製。經查，該店在一年內銷售「口水油」鍋底，累計涉及金額25萬6605多元。

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回收油嚴重可致癌。 示意圖/抖音
回收油嚴重可致癌。 示意圖/抖音

 

法官警告回收油嚴重可致癌

法院審理認為，5名被告在食品中摻入有毒、有害的非食品原料，情節嚴重，已構成生產、銷售有毒、有害食品罪。法官嚴正指出，顧客食用後回收的火鍋廢油極不衛生，屬於法律意義上的有毒、有害非食品原料，長期食用可能引發食物中毒甚至致癌。法院強調對危害食品安全犯罪採取「零容忍」態度，提醒食品經營者切勿為逐利忘卻良知。

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