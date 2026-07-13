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內地鐵路上半年載客23.48億人次 歷史同期新高

即時中國
更新時間：10:15 2026-07-13 HKT
發佈時間：10:15 2026-07-13 HKT

內地鐵路今年上半年累計運載旅客23.48億人次、同比增長5%，創歷史同期新高。

據澎湃新聞報道，國鐵集團指，上半年，鐵路客運能力供給精準高效，滿足了春運和清明、五一、端午假期旅客出遊需求，多項客運指標創出新高。5月1日全國鐵路傳送旅客2484.4萬人次，創單日旅客傳送量歷史新高；中老鐵路傳送跨境旅客18.8萬人次、同比增長25.9%，廣深港高鐵傳送跨境旅客1696.2萬人次、同比增長13.8%。

利用鐵路12306售票和候補購票的巨量數據，動態分析旅客出行需求，及時在熱門方向和區段增加運力，全國鐵路日均安排開行旅客列車11468列，同比增加630列、增長5.8%。

此外，全國鐵路傳送外籍旅客1231.4萬人次、同比增長33.6%。

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