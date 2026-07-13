浙江中女肚凸凸以為懷孕 醫生取出50顆子宮肌瘤

浙江杭州有中年女子見腹部不斷隆起，初以為中年發福，後來見不斷肚子脹大，以為自己懷孕，到醫院檢查，卻發現腹內密密麻麻長滿了子宮肌瘤，醫生總共取出50顆子宮肌瘤。

據「健康杭州」消息，42歲的王女士20年前，曾查出有子宮肌瘤，因體積小、無症狀，經兩年複查未明顯變化便放鬆了警惕。

至日前，王女士因體形日漸圓潤，特別是腹部不斷隆起，令起初懷疑自己中年發福的她，覺得異常以為自己懷孕了，於是到杭州市婦女兒童醫療集團錢江院區（杭州市婦產科醫院）求醫。

醫療團隊檢查後發現，王女士並沒有懷孕，腹部隆起也不是發福的贅肉，而是密密麻麻長滿了子宮肌瘤。

由於子宮肌瘤數量多、體積大，醫療團隊最終以全麻腹腔鏡下子宮肌瘤剔除術，剔除肌瘤整整50顆，最大一顆直徑達8厘米。

目前，王女士恢復良好，已順利出院。

醫生提醒，子宮肌瘤早期多無症狀，確診後應遵醫囑定期複查。控制高脂高糖飲食、慎用雌激素補品、保持情緒平穩、每年婦科超聲檢查，有助降低風險。