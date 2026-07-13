新冠病毒︱6月全國7.9萬宗確診 重症病例130宗死亡個案1宗

2020年，新冠疫情全球大爆發，奪去無數人寶貴生命。惟新冠病毒並無完全消失，仍然對社會造成威脅。7月8日，中國疾控中心官網發布《全國新型冠狀病毒感染疫情情況（2026年6月）》。



數據顯示，2026年6月1日—30日，全國31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團報告新增確診病例7.9萬宗，其中重症病例130宗、死亡病例1宗（基礎疾病合並新冠病毒感染死亡），報告病例數總體呈上升趨勢。



本土病例病毒變異監測情況顯示，6月1日—30日，全國31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團共報送3741宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為奧密克戎變異株。



此外，根據7月9日發布的《全國急性呼吸道傳染病哨點監測情況（2026年第27周）》，新冠病毒的檢測陽性率，在哨點醫院門急診流感樣病例呼吸道樣本中排名第二，前三位分別是流感病毒（11.6%）、新型冠狀病毒（9.6%）、腸道病毒（9.1%）。



報告顯示，2026年第27周（2026年6月29日—7月5日），全國哨點醫院報告的流感樣病例數，佔門急診就診總數的比例（流感樣病例百分比）為4.3%。

在住院嚴重急性呼吸道感染病例呼吸道樣本中，檢測陽性率前三位病原體為鼻病毒（7.1%）、人偏肺病毒（5.4%）、流感病毒（4.5%）。