Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新冠病毒︱6月全國7.9萬宗確診 重症病例130宗死亡個案1宗

即時中國
更新時間：00:03 2026-07-13 HKT
發佈時間：00:03 2026-07-13 HKT

2020年，新冠疫情全球大爆發，奪去無數人寶貴生命。惟新冠病毒並無完全消失，仍然對社會造成威脅。7月8日，中國疾控中心官網發布《全國新型冠狀病毒感染疫情情況（2026年6月）》。

數據顯示，2026年6月1日—30日，全國31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團報告新增確診病例7.9萬宗，其中重症病例130宗、死亡病例1宗（基礎疾病合並新冠病毒感染死亡），報告病例數總體呈上升趨勢。

本土病例病毒變異監測情況顯示，6月1日—30日，全國31個省（自治區、直轄市）及新疆生產建設兵團共報送3741宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為奧密克戎變異株。

此外，根據7月9日發布的《全國急性呼吸道傳染病哨點監測情況（2026年第27周）》，新冠病毒的檢測陽性率，在哨點醫院門急診流感樣病例呼吸道樣本中排名第二，前三位分別是流感病毒（11.6%）、新型冠狀病毒（9.6%）、腸道病毒（9.1%）。

報告顯示，2026年第27周（2026年6月29日—7月5日），全國哨點醫院報告的流感樣病例數，佔門急診就診總數的比例（流感樣病例百分比）為4.3%。
在住院嚴重急性呼吸道感染病例呼吸道樣本中，檢測陽性率前三位病原體為鼻病毒（7.1%）、人偏肺病毒（5.4%）、流感病毒（4.5%）。

最Hit
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
長者業主樓換樓計劃2026｜9月起接受申請！自置居屋、公屋住滿10年 免補地價換樓套現退休金
生活百科
10小時前
港媽地鐵喪鬧升中派位差 高EQ阿女「一舉動」惹全網心痛激讚｜Juicy叮
港媽地鐵喪鬧升中派位差 高EQ阿女「一舉動」惹全網心痛激讚｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
《愛回家之開心速遞》正式收廠  林淑敏許家傑食廿蚊飯餞行  張景淳樊亦敏不捨領最後一舞
《愛回家之開心速遞》正式收廠  林淑敏許家傑食廿蚊飯餞行  張景淳樊亦敏不捨領最後一舞
影視圈
11小時前
佐敦茶記阿叔落胡椒粉出事 鄰座大打乞嗤狂噴通粉 兩搭枱主角「做一事」顯驚人素養｜Juicy叮
佐敦茶記阿叔落胡椒粉出事 鄰座大打乞嗤狂噴通粉 兩搭枱主角「做一事」顯驚人素養｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
尖沙咀 The ONE商場酒樓互捲！稻香/凱薈/煌府齊推$7點心掀「劈價戰」
尖沙咀 The ONE商場酒樓互捲！稻香/凱薈/煌府齊推$7點心掀「劈價戰」
飲食
14小時前
末代賊王季炳雄近況曝光 昔日頭號通緝犯出獄6年隱居加拿大？ 友人疑戴電子腳鐐惹熱議
末代賊王季炳雄近況曝光 昔日頭號通緝犯出獄6年隱居加拿大？ 友人疑戴電子腳鐐惹熱議
影視圈
14小時前
新皇崗口岸聯檢大樓的內部設施已處「收尾」階段。
新皇崗口岸｜內部面貌曝光工程臨近「收尾」 過關大堂光猛似機場︱多圖
即時中國
9小時前
周星馳劉嘉玲緊擁拖實互動曝光  拍《功夫女足》見證38年友誼  女方對星爺一個稱呼顯江湖地位
周星馳劉嘉玲緊擁拖實互動曝光  拍《功夫女足》見證38年友誼  女方對星爺一個稱呼顯江湖地位
影視圈
6小時前
鄭秀文答謝會尾場｜黃子華做壓軸嘉賓 罕有再度棟篤笑 自彈自唱晒才華歌頌Sammi
15:08
鄭秀文答謝會尾場｜黃子華做壓軸嘉賓 罕有再度棟篤笑 自彈自唱晒才華歌頌Sammi
影視圈
3小時前
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-11 11:18 HKT