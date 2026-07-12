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25歲壯男陰莖遭割斷 醫生憶驚嚇一幕：當時僅少量皮膚連著

即時中國
更新時間：22:15 2026-07-12 HKT
發佈時間：22:15 2026-07-12 HKT

上月，浙江一名25歲男子經歷一次「驚心動魄」的意外，陰莖意外被利器割傷，子孫根幾近完全分離，幸得當地醫生花了6小時，才成功將陰莖接駁，免成為「太監」。

據內地《新聞晨報》報道，25歲小張當日受傷後，下體血肉模糊，鮮血浸透褲管。120救護車醫護人員將小張送到浙江大學醫學院附屬第四醫院（簡稱「浙大四院」）。

 

醫護團隊花了6小時，成功為小張完成接駁陰莖手。《新聞晨報》
醫護團隊花了6小時，成功為小張完成接駁陰莖手。《新聞晨報》

右側陰莖海綿體完全斷裂

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泌尿外科副主任黃光毅行清創探查，發現情況遠比表面看到的更嚴峻。當小張的右側陰莖海綿體完全斷裂，動脈斷了；左側海綿體斷了一半；陰莖背動脈、背深靜脈、背神經全部斷裂。整個陰莖超過三分之二的組織已經離斷，僅靠少量皮膚勉強連接。唯一的好消息是尿道沒有完全損傷。

醫院泌尿外科即時聯同顯微外科、血管外科多學科團隊緊急會診，麻醉科、手術室火速準備手術。在距離組織離斷4個小時後，當日下午4時54分，手術正式開始。

浙大四院顯微外科主任曹明宇表示，陰莖內的血管和神經直徑僅約1毫米，要在滲血不斷的創口中尋找斷端、重新對齊、吻合縫合，操作精度堪比在方寸之間完成最精密的修復。縫合線比頭髮絲還細，必須借助顯微鏡放大十幾倍才能進行。「一旦血管吻合不佳，陰莖可能壞死，神經若吻合不佳，將永久喪失感覺與勃起功能。」

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術後三天正常勃起

經過近6小時，手術終於完成。術後第三天，小張出現了正常的生理性勃起。這意味著神經和血管已經完全「活」了。

手術兩周後，小張終於出院。醫護團隊到病房巡查。泌尿外科副主任黃光毅查看傷口，確認雖然包皮還有點水腫，但正常。尿管10天後門診拔，每天可以洗澡。勃起功能亦恢復得不錯，但性生活至少再等兩個月，要讓傷口愈合牢固。

小張母親聽後終放下心頭大石表示：「這次如果不是你們，我兒子一生就毀了。」

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