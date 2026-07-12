福田口岸︱婦人北上過關被截 行李篋驚揭藏近34公斤魚翅︱有片

即使各國環保組織不斷教育公眾，魚翅在中國人社會仍是深受歡迎。海關總署微信公眾號「海關發布」通報，近日，皇崗海關查獲一名出境旅客攜帶瀕危大青鯊魚翅33.8公斤。

通報指，當日，海關關員在福田口岸對出境旅客及其行李物品進行監管時，發現一名女性旅客經過海關監管區域未主動申報，且其隨身攜帶的行李物品機檢圖像異常，隨即對其進行攔截檢查。

經進一步檢查，海關關員在該旅客的行李箱和背包內分別查獲冷凍魚翅製品13盒、2盒。後經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑒定，上述魚翅均為大青鯊製品，共計重33.8公斤。大青鯊屬於真鯊科，為《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ中列明的物種。

根據內地相關規定，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止貿易、攜帶、郵寄瀕危物種及其制品進出境，情節嚴重構成犯罪的將追究刑事責任。