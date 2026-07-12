加州華女偽造假郵票寄逾3千萬包裹 遭判囚兩年半罰款$12.3億

居住在美國南加州核桃市（Walnut）、現年53歲的華裔女子陳麗娟（音譯：Chen lijuan ，Angela），因夥同他人偽造郵票，詐騙美國郵政總局（USPS）逾1.5億美元，於今年7月9日被聯邦法院正式判處有期徒刑兩年六個月，同時沒收大量財產。

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同黨回中國後繼續犯罪

陳麗娟與同案同夥胡傳華（音譯：Hu Chuan hua）原在加州工業市經營物流公司，專為中國跨境電商提供美國郵政轉運服務。為了逃避郵資，胡傳華開始大量複製原本需付費訂閱才能列印的「NetStamps」合法郵票。2019年11月，得知被執法部門調查後，胡傳華隨即潛逃中國。

在逃回內地後，胡傳華非但沒有收手，反而研發出偽造郵政的電腦程式；陳麗娟則留在美國總部管理倉庫接應。在2020年1月至2023年5月短短三年間，兩人分工合作，瘋狂寄出超過3400萬個貼有假郵票的包裹，導致美國郵政損失高達1.5億美元。

直到2023年5月，執法部門正式採取行動將陳麗娟逮捕，她隨即被聯邦拘留。在被扣押近兩年後，陳麗娟於2025年4月正式簽署認罪協議，承認串謀詐騙美國政府及使用偽造郵票罪。

被沒收12間房屋

直至今年7月9日，法官作出最終宣判，陳麗娟除被判監兩年半外，還被勒令賠償高達1.58億美元。根據認罪協議，法院更強勢沒收其名下的12間房屋、4張大額存款單及6份保險單的權益。

NetStamps 是美國郵政署（USPS）批准、由 Stamps.com 發行的隨選列印郵票。用戶可搭配專用標籤紙與 Stamps.com 訂閱方案，在家或辦公室列印合法的美國郵票，無需親自前往郵局。