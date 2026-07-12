珍稀文物︱山西村民挖含笑佛首 專家鑒定：1400年前石造像

近日，山西省汾陽市三泉鎮東趙村一名村民在養豬場周邊耕田時，意外發現一件石雕佛首，隨即上報村委會並無償上交至汾陽市博物館。經鑑定，該佛首為北齊時期石造像，與館藏一尊缺失佛首的佛立像特徵吻合。

據內媒報道，7月11日，汾陽市博物館邀請山西省石刻領域文物專家，對石雕佛首進行現場鑑定。該佛首為砂岩質，高37.5厘米，寬24厘米，厚25.5厘米。專家組認為，其磨光肉髻、豐額廣頤、嘴角含笑、線條簡練，具備北齊石造像典型特徵，是研究汾陽地區佛教發展演變的珍貴實物。

佛首與館藏佛立像大致吻合

專家組將該佛首與館藏佛立像從石材質地、自然風化痕跡、斷裂斷面形態等方面進行對比，時代特徵、茬口形狀大致吻合。館藏缺失佛首的佛立像同樣出土於三泉鎮東趙村，目前陳列於館內《石語千秋——汾陽珍貴石刻文物專題展》。專家建議借助三維掃描、顯微觀察、成分分析等科技手段進一步研究二者是否原為同一尊造像分體構件。

山西村民耕田挖出佛首。極目新聞

館藏缺失佛首的佛立像。極目新聞

佛首及館藏缺失佛首的佛立像合拼。極目新聞

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汾陽市博物館相關工作人員表示，目前該石刻佛首已按文物保管規範入庫，並依法依規展開文物三維掃描、信息登記、建檔備案等工作，後續將統籌推進文物修復及展陳利用。

汾陽市博物館計劃於7月18日上午9點30分在館內舉辦文物捐贈儀式，並將對主動上交文物的熱心村民予以公開表彰。