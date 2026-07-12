新皇崗口岸｜內部面貌曝光工程臨近「收尾」 過關大堂光猛似機場︱多圖

新皇崗口岸聯檢大樓工程正加速進行，有內媒走入內部，發現大批工人正在趕工「收尾」，這個預計每日客流量達20萬人次的新口岸，在「合作查驗，一次放行」的模式下，旅客通關時間可由30分鐘壓縮至5分鐘，且未來或會引入「人臉+虹膜」等智能過關技術。

據深圳衛視報道，新皇崗聯檢大樓內部，天花板有巨型「簕杜鵑」，層層展開的花瓣，日光會由花瓣縫隙中灑下。規模及內部設計猶如機場出入境大堂般。

深圳市口岸辦規劃建設處一級主任科員田耕介紹，聯檢大樓有地下4層，地上5層。地下4層匯聚5條軌道線路實現換乘。大樓的1層查驗入境車輛，3層查驗出境車輛，4層5層是旅客出入境大廳。



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他指，大樓主要工程已完工，目前正趕著為內部工程「收尾」，及為通關設施測試。

新皇崗口岸會採用「一次排隊、一次採集同步查驗、一次放行」的通關模式，大廳自助通道則採用「三道門」一體化閘機設計，第一道閘機讀取旅客證件，第二道閘機採集指紋、人臉等生物訊息，第三道閘機用於入境方實施異常人員精準管控。

大樓設有合作查驗的旅客通道134條；人工查驗通道68條；「五合一」車輛合作查驗通道28條。預計整體通關時間，會由30分鐘減至5分鐘。