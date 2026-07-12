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唔驚回收水？︱鄭州民眾湧「入河排污口」玩水 當局：他們就是不聽勸

即時中國
更新時間：18:15 2026-07-12 HKT
發佈時間：18:15 2026-07-12 HKT

近日，河南鄭州一處標有「入河排污口」的河段，近日成為市民戲水熱點，大人與小孩在水中嬉戲玩耍。管理方強調，排放的是達標回收水，但不建議人體直接接觸。儘管當局多次勸阻，但作用不大。

據內媒報道，在寫有「入河排污口」的告示牌下方，河水看似清澈，岸邊亦拉有警戒線，仍有人下水嬉戲。有網民認為「水質好才敢玩」，但亦有人提醒，回收水再清澈也是回收水，且私自下河存在溺水風險，不應跟風。

大人與小孩在水中嬉戲玩耍的畫面。大風新聞
大人與小孩在水中嬉戲玩耍的畫面。大風新聞
大人與小孩在水中嬉戲玩耍的畫面。大風新聞
大人與小孩在水中嬉戲玩耍的畫面。大風新聞
「入河排污口」的告示牌。大風新聞
「入河排污口」的告示牌。大風新聞

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十八里河街道辦事處工作人員表示，出水來自南三環一家污水處理廠，水質經過檢驗符合排放標準，但水質達標並不代表適合人體直接接觸，更無法消除下河的安全風險。屬地社區會安排人員巡河勸阻，但實際效果不理想，「該做的警示、勸阻我們都在做，可有些人就是不聽」。

這已不是該河段首次成為熱點。2025年8月，當地媒體就曾報道類似情況，當時多部門呼籲不要下水，並在公園舉辦污水处理科普與防溺水宣傳活動。鄭州市水利局指出，回收水屬非飲用水，常規用於沖廁、綠化灌溉、道路清掃等，不建議人體直接接觸。

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