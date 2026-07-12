CCTV變罪證︱湖南國企董事長被指端午狂禮金 網民調侃：我來學學︱有片

湖南常德近日發生一宗引發廣泛關注的國企貪腐事件。7月12日，網絡上瘋傳一段涉嫌為常德某國企董事長在辦公室內，於端午節期間收受多人禮金的閉路電視影片。



影片所見，閉路電視拍下涉案董事長多次收不同人的金錢，但並未立即拒絕，有時甚至點算款項，有時亦有人一入房間，便將疑似禮金的款項放人文件中間，之後雙方好像習慣了一切操作，繼續交談。有影片拍下一名女子，在董事長面前點算，枱面有一大疊現金。

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閉路電視記憶卡被偷走

官方迅速介入調查，目前涉事董事長已被免職並帶走。 據了解，影片流出的原因極具戲劇性。

涉事國企董事長的弟弟透露，網絡上流傳的這段收禮影片，實際上是其哥哥自己辦公室內的閉路電視所拍攝，但該閉路電視的記憶卡日前被人暗中拿走，隨後影片被公開。

根據內地媒體《新京報》報道，常德市西湖管理區管委會已迅速獲悉並介入此事。目前，涉事的國企董事長張某已被免去職務，並被有關部門帶走接受進一步調查。

對此，有網示表示「這也算是新聞嗎？」、「領導端午節都沒休息」、「我來學學都是咋給大人物送禮的」。